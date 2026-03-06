Будете смеяться от души: 3 украинских комедийных сериала для хорошего настроения

Рабочая неделя закончилась, поэтому можно отдохнуть. Пока на улице хорошая погода, стоит гулять, а вот вечера можно проводить за просмотром фильмов и сериалов.

24 Канал составил список украинских комедийных сериалов, которые можно посмотреть на выходных. Если хотите посмеяться от души, то обязательно сохраняйте наш материал.

Какие украинские комедийные сериалы посмотреть?

"Майор Сковорода"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 24

: 24 Рейтинг IMDb: 6.1/10

В центре сюжета – харизматичный начальник уголовного розыска Андрей Сковорода, который начинает руководить командой новобранцев. Он должен научить их задерживать преступников, коммуницировать с людьми и находить к ним подход. Главные герои переживают много забавных ситуаций, и каждый эпизод сопровождается юмором.

"Участковый с ДВРЗ"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 72

: 72 Рейтинг IMDb: 6.7/10

Сергей Бондарь ранее работал опером в центральном отделе. Однако ему пришлось перевестись в участок отдаленного района города. Мужчина думал, что его ждет скучная жизнь, но ожидания не оправдались.

Бондарь имеет дело с криминальной бандой, которую "крышует" местная полиция. Удастся ли главному герою побороть преступную группировку?

"Витя"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.1/10

Витя Василенко родом из города Лубны и работает на СТО своего отца, но увлекается психологией. Парень закончил заочное отделение Полтавского лесотехнического института и теперь хочет помогать другим.

Главный герой начинает консультировать людей на работе. Жители города ежедневно делятся с Витей собственными тревогами, комплексами и предрассудками, а он пытается им помочь.

Также Василенко должен сделать сложный выбор: остаться в родном городе или поехать в Киев и развиваться. К тому же отец не понимает увлечение сына психологией и хочет, чтобы тот продолжил его дело.

