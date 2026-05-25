На этих украинских сериалах выросли целые поколения

Пожалуй, каждому человеку хочется хотя бы раз вернуться в те беззаботные времена, когда самой большой проблемой оставалось только успеть на начало нового эпизода. Несмотря на то, что раньше на нашем телевидении было много российского контента, однако и украинская продукция находила свое место.

Сегодня 24 Канал расскажет о некоторых культовых украинских сериалах на которых действительно росли поколения.

"Леся + Рома", 2005 – 2008

Рейтинг IMDb: 7,6

Количество серий: 136

Это по-настоящему культовый сериал, который влюбил в себя миллионы. В центре сюжета – супружеская пара, которая каждый день имела какие-то приключения в личной жизни. Но именно легкий юмор и непринужденная атмосфера сделали этот проект очень популярным среди украинских зрителей.

"Роксолана", 1997 – 2003

Рейтинг IMDb: 7,2

Количество серий: 50

На те годы это был очень масштабный проект, который имел ограниченный бюджет. Сегодня может показаться, что команде изрядно не хватало массовки, количества костюмов и других декораций, но тогда сериал стал настоящим шедевром.

Историческая драма рассказывает о судьбе украинской девушки Насти Лисовской. Во время одного из нападений крымских татар ее похищают и продают на невольничьем рынке в Стамбуле. Она попадает в гарем султана Сулеймана Великолепного, где впоследствии станет женой самого могущественного правителя Османской империи, а зовут ее Гюрем.

"Царевна", 1993 – 1994

Рейтинг IMDb: –

Количество серий: 20

Сериал "Царевна" называют первой масштабной украинской телемелодрамой, которую сняли по одноименной повести Ольги Кобылянской.

События сериала разворачиваются на Буковине в начале XX века. Главная героиня стала сиротой в молодом возрасте. После смерти родителей была вынуждена переехать жить к семье своего дяди. В новой семье ее унижают, не дают права на собственное мнение и личную жизнь. Но с каждой серией девушка доказывает, что им не удастся сделать из нее рабу.

