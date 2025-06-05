3 достойных украинских минисериала, которые можно посмотреть всего за вечер

Если вы предпочитаете именно украинские ленты, но не имеете времени для длительного просмотра, то стоит выбрать для своего киновечера минисериал. Это ленты, которые насчитывают немного эпизодов, поэтому вы сможете окунуться в интересную историю всего за один вечер.

В материале Кино 24 мы собрали действительно достойные украинские мини-сериалы, которые точно смогут покорить ваши сердца. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже сегодня.

Смотрите также Ее просто не узнать: как изменилась звезда сериала "Киев днем и ночью" Оксана Аврам

"Лекарство от прошлого"

В центре сюжета Алина, которая работает медсестрой в больнице и ежедневно помогает раненым военным возвращаться к гражданской жизни. Она очень предана своему делу и ответственная, однако помогая другим, она имеет очень много забот в личной жизни.

"Лекарство от прошлого": смотрите онлайн трейлер сериала

Раны прошлого напоминают о себе снова и снова, но, возможно, совсем скоро она найдет от них лекарство.

Кстати, на Netflix состоялась долгожданная премьера 3 сезона культового сериала "Джинни и Джорджия". Узнайте подробности новых эпизодов – по ссылке.

Также, если вы ищете сериал на один вечер, вам точно понравится лента "Мое кино", в котором сыграла звезда "Любовь и пламя" Екатерина Кузнецова, или же историческая лента "И будут люди". Это абсолютно разножанровые сериалы, которые смогут покорить сердца каждого. Поэтому выбирайте киноисторию, которая придется по вкусу именно вам.