Не только "Белла Вита": украинские сериалы, которые состоят из 4-х серий

Есть много поклонников кино, которые не берутся за просмотр сериалов лишь потому, что на них нужно потратить немало времени. Однако идеальным решением может стать короткий сериал, насчитывающий всего четыре эпизода.

Недавно в Украине состоялась премьера сериала "Белла Вита", который изрядно полюбился зрителям. Но если вы уже успели его посмотреть и сейчас ищете достойную альтернативу, в материале 24 Канала мы собрали для вас подборку украинских сериалов, которые также состоят всего из четырех эпизодов.

Какие украинские сериалы состоят из 4-х эпизодов?

"Продолжение рода" – украинская военно-драматическая история о четырех женщинах, которые оказались в городском роддоме во время полномасштабного вторжения. У каждой из них своя судьба, но в этот момент они вынуждены сосредоточиться на главном – выжить в условиях обстрелов и постоянной опасности.

"Продолжение рода": смотрите онлайн трейлер сериала

"Одна семья" – четырехсерийная мелодрама 2024 года. Это история любви Оксаны и Максима, семьи которых испокон веков враждуют.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

"Код любви" – украинский сериал, премьера которого состоялась в 2024 году. Это мелодрама с криминальными элементами, в центре сюжета которой – Вероника Левченко. Она вынуждена сотрудничать с киберпреступником Андреем, чтобы спасти своего брата.

"Код любви": смотрите онлайн трейлер сериала

"Век Иакова" – украинский историко-драматический сериал 2016 года, который до сих пор остается популярным среди зрителей. Сюжет разворачивается вокруг крестьянина по имени Яков, который прожил несколько исторических эпох. Сквозь призму его жизни сериал показывает широкую панораму украинской истории.

"Век Якова": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти разножанровые истории точно помогут вам выбрать именно своего фаворита и окунуться в интересную историю уже в этот вечер.