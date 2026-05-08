Можно смотреть на YouTube: 3 украинских сериала с Юрием Фелипенко, который погиб на фронте
- Юрий Фелипенко, украинский актер, известный своими ролями в сериалах "Цвет страсти", "Цвет мести" и "Обещание Богу", погиб на фронте, защищая Украину.
- Он служил в батальоне ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" и погиб 14 июня 2025 года в возрасте 32 лет.
Украинский актер Юрий Фелипенко, который погиб на фронте, защищая Украину, родился 8 мая 1993 года. Именно в этот день ему могло бы исполниться 33 года. Он выбрал для себя героический путь – стал на защиту Украины, отложив актерскую карьеру.
На своей инстаграм-странице Екатерина Мотрич, вдова актера, опубликовала трогательное сообщение, обратившись к любимому. В материале 24 Канал мы собрали подборку украинских сериалов с участием Юрия Фелипенко, которые стоит посмотреть всем поклонникам актера.
В каких украинских сериалах сыграл Юрий Фелипенко?
"Цвет страсти"
"Цвет страсти" – украинский драматический сериал, который вышел в ноябре 2020 года. Ленту можно посмотреть онлайн бесплатно на YouTube. Главные роли в сериале исполнили Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Виктория Литвиненко, Лариса Руснак, Дарья Легейда, Виталий Салий и другие украинские актеры.
В центре сюжета – юная девушка Даша, которая с детства вынуждена бороться за свое место под солнцем.
"Цвет мести"
"Цвет мести" – второй сезон украинского сериала "Цвет страсти". Это продолжение с еще более напряженным и драматическим сюжетом, чем в первой части.
Юрий Фелипенко исполняет в нем одну из ключевых ролей, поэтому для многих зрителей актер ассоциируется именно с этими двумя сезонами истории.
"Обещание Богу"
"Обещание Богу" – украинский мелодраматический сериал, в котором главные роли исполнили Юрий Филипенко и Валерия Ходос. Кстати, актриса также сыграла главную роль в украинском фильме "Уставшие", который стоит посмотреть.
Премьера сериала состоялась в 2024 году. Это адаптация одноименного южнокорейского проекта. Сериал насчитывает 24 серии и рассказывает историю телеведущей Станиславы, которая переживает измену, болезнь сына и ряд личных испытаний, что в корне меняют ее жизнь.
Что стоит знать о Юрии Фелипенко?
- Юрий Фелипенко – украинский актер театра и кино, в частности Киевского театра на Подоле.
- Он добровольно присоединился к Вооруженным силам Украины в апреле 2024 года.
- Актер служил в батальоне ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес".
- Погиб 14 июня 2025 года в бою.
- На момент гибели ему было 32 года.