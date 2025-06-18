Кино 24 расскажет об украинских сериалах, которые уже доступны на Netflix. От драматических историй до реалий войны – эта подборка пригодится тем, кто хочет поддержать отечественный контент.

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"Пограничники"

Количество эпизодов: 24

События драматического сериала начинаются с сентября 2021 года, когда курсанты поступают на обучение в Академию ГПСУ и знакомятся со строгим наставником – героем АТО. Он понимает, что полномасштабная война наступит, поэтому учит юношей не в аудиториях, а на полигоне.

Это история о том, как из новичков украинские ребята становятся настоящими воинами и бойцами. К слову, сериал уже продлили на второй сезон. Премьера запланирована ориентировочно на осень 2025 года.

"Пограничники": смотрите анонс онлайн

"Врач по призванию"

Количество эпизодов: 16

Врач Марина Бондарь после измены мужа и одновременно коллеги решает перевестись на работу в Польшу, чтобы начать жизнь заново. Но уже на следующий день просыпается от взрывов. Марина решает остаться в родной больнице, чтобы помогать пациентам – от взрослых до малых.

Это трогательная история о том, что в борьбе за жизнь людям никогда не следует забывать о надежде.

"Врач по призванию": смотрите анонс онлайн

"АТП Перевозчики"

Количество эпизодов: 16

В центре сюжета сериала – дальнобойщики Артем и Семен. Они работают в одной компании, но имеют совершенно разные характеры и ценности. Каждый новый эпизод показывает их очередной маршрут по Украине, где в дороге с ними часто случаются различные инциденты и неприятности.

Это забавное роуд-муви, где мужчинам приходится то распутывать преступления, то противостоять злым персонажам.

"АТП Перевозчики": смотрите анонс онлайн