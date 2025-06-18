Кіно 24 розповість про українські серіали, які вже є доступними на Netflix. Від драматичних історій до реалій війни – ця добірка стане у пригоді тим, хто хоче підтримати вітчизняний контент.

До слова Фільм, який наробив галасу: де подивитись стрічку "Раша гудбай" онлайн

"Прикордонники"

Кількість епізодів: 24

Події драматичного серіалу розпочинаються з вересня 2021 року, коли курсанти вступають на навчання в Академію ДПСУ та знайомляться зі строгим наставником – героєм АТО. Він розуміє, що повномасштабна війна настане, тому навчає юнаків не в аудиторіях, а на полігоні.

Це історія про те, як з новачків українські хлопці стають справжніми воїнами й бійцями. До слова, серіал вже продовжили на другий сезон. Прем'єра запланована орієнтовно на осінь 2025 року.

"Прикордонники": дивіться анонс онлайн

"Лікарка за покликанням"

Кількість епізодів: 16

Лікарка Марина Бондар після зради чоловіка та водночас колеги вирішує перевестися на роботу в Польщі, щоб почати життя заново. Але вже наступного дня прокидається від вибухів. Марина вирішує залишитися в рідній лікарні, щоб допомагати пацієнтам – від дорослих до малих.

Це зворушлива історія про те, що в боротьбі за життя людям ніколи не слід забувати про надію.

"Лікарка за покликанням": дивіться анонс онлайн

"АТП Перевізники"

Кількість епізодів: 16

У центрі сюжету серіалу – далекобійники Артем і Семен. Вони працюють в одній компанії, але мають абсолютно різні характери та цінності. Кожен новий епізод показує їхній черговий маршрут Україною, де в дорозі з ними часто трапляються різноманітні інциденти та халепи.

Це кумедне роуд-муві, де чоловікам доводиться то розплутувати злочини, то протистояти злим персонажам.

"АТП Перевізники": дивіться анонс онлайн