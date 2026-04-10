3 новых украинских сериала на Netflix, которые можно посмотреть за выходные

Netflix – одна из самых популярных платформ, где украинцы смотрят фильмы и сериалы. К счастью, там уже доступны многие наши проекты, а не только иностранные.

В материале 24 Канала читайте о новых украинских сериалах, которые есть на Netflix. Их можно посмотреть за выходные.

Какие новые украинские сериалы есть на Netflix?

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Летом 2018 года Адам и его невеста Инна приезжают в Тихую Наву, чтобы отдохнуть. После ссоры парень убегает, а девушка идет его искать и становится жертвой изнасилования.

Полиция не берется за расследование дела, а Инна начинает подозревать в преступлении самого Адама. Влюбленные расходятся, но парень стремится найти и наказать виновных.

Так, Адам отправляется в Тихую Наву, где происходит серия преступлений: изнасилования и убийства. Молодой юрист начинает расследовать преступления и борется с местной полицией, которая пытается их скрыть.

"Парочка следователей"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Следователь София начинает работать в обычном отделении. Девушка вливается в новый коллектив, однако у нее довольно напряженные отношения с судмедэкспертом Пашей, ведь он закрытый, высокомерный и трудно идет на контакт. Они вместе раскрывают запутанные дела и постепенно приходят к взаимопониманию.

Кстати, уже 27 апреля состоится премьера долгожданного 2 сезона "Парочки следователей". Новые эпизоды будут выходить в 20:00 на телеканале "1+1".

"Витя"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.1//10

В сериале рассказывается о Вите Василенко, который работает на СТО своего отца, но увлекается психологией. Заработав немного денег в мастерской, он поступил на заочное отделение Полтавского лесотехнического института и получил психологическое образование.

Витя начинает проводить консультации на работе. Ежедневно местные жители обращаются к нему за помощью. Однако главный герой должен сделать сложный выбор: остаться в Лубнах или переехать в Киев, где больше возможностей для развития. К тому же отец парня не понимает его увлечения.

Ранее мы писали об украинском сериале "И будут люди", который вышел в 2020 году. Он насчитывает всего 12 серий, поэтому не занимает много времени, и имеет высокий рейтинг IMDb: 8.6/10.

События сериала разворачиваются в деревне XX века. Зрители наблюдают за личными драмами героев, которые, кроме того, переживают войну, революцию, господство советской власти и Голодомор.