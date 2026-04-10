У матеріалі 24 Каналу читайте про нові українські серіали, які є на Netflix. Їх можна подивитися за вихідні.

Які нові українські серіали є на Netflix?

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна приїжджають до Тихої Нави, щоб відпочити. Після сварки хлопець утікає, а дівчина йде його шукати й стає жертвою зґвалтування.

Поліція не береться за розслідування справи, а Інна починає підозрювати у злочині самого Адама. Закохані розходяться, але хлопець прагне знайти та покарати винних.

Так, Адам відправляється до Тихої Нави, де відбувається серія злочинів: зґвалтування та вбивства. Молодий юрист починає розслідувати злочини та бореться з місцевої поліцією, яка намагається їх приховати.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Слідча Софія починає працювати у звичайному відділку. Дівчина вливається у новий колектив, проте у неї доволі напружені стосунки із судмедекспертом Пашею, адже він закритий, зверхній і важко йде на контакт. Вони разом розкривають заплутані справи й поступово доходять до взаєморозуміння.

До речі, вже 27 квітня відбудеться прем'єра довгоочікуваного 2 сезону "Парочки слідчих". Нові епізоди виходитимуть о 20:00 на телеканалі "1+1".

"Парочка слідчих": дивіться онлайн анонс серіалу

"Вітя"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 8.1//10

У серіалі розповідається про Вітю Василенка, який працює на СТО свого батька, але захоплюється психологією. Заробивши трохи грошей у майстерні, він вступив на заочне відділення Полтавського лісотехнічного інституту і здобув психологічну освіту.

Вітя починає проводити консультації на роботі. Щодня місцеві мешканці звертаються до нього за допомогою. Проте головний герой має зробити складний вибір: залишитися в Лубнах чи переїхати до Києва, де більше можливостей для розвитку. До того ж батько хлопця не розуміє його захоплення.

"Вітя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Який високорейтинговий український серіал подивитися?

Раніше ми писали про український серіал "І будуть люди", який вийшов у 2020 році. Він налічує всього 12 серій, тож не займає багато часу, і має високий рейтинг IMDb: 8.6/10.

Події серіалу розгортаються у селі XX століття. Глядачі спостерігають за особистими драмами героїв, які, крім того, переживають війну, революцію, панування радянської влади та Голодомор.