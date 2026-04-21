Поэтому далее в материале 24 Канал расскажет о нескольких украинских сериалах, которые недавно наделали немало шума в соцсетях.

"Вскрытие покажет", 2019 – 2016

Рейтинг IMDb: 6,5

Не так давно вышел в свет 5 сезон истории. Перед экранами лента собрала 1,22 миллиона зрителей за первые два эпизода.

"Вскрытие покажет" – это детектив о буднях судебно-медицинского бюро: каждой серии команда следователей и экспертов расследует сложное преступление. В центре сюжетов – судмедэксперт Яна Гончар, находящая доказательства убийств в телах жертв, ее напарник, следователь Олег Гончар и вся команда экспертов и криминалистов.

"Вскрытие покажет": смотрите онлайн анонс сериала

"Дело НБР", 2026

Рейтинг IMDb: 8,8

Это новый украинский детективный сериал, который состоит из 12 серий. Сюжет сериала разворачивается вокруг Коваля – принципиального и замкнутого следователя, для которого работа давно стала единственным смыслом жизни. Он ветеран войны, который возвращается с фронта и пытается снова найти свое призвание в гражданской жизни.

Но главный герой не может сидеть дома, поэтому возглавляет новое экспериментальное подразделение – НБР (Чрезвычайное бюро расследований).

"Дело НБР": смотрите онлайн трейлер сериала

"Мелкий птенец", 2026

Рейтинг IMDb: –

Алиса – главная героиня, которая имеет много планов на будущее. Одна измена любимого и начало полномасштабной войны все меняют. Девушка решает поехать в родной город ее мамы, где живет тетя Калина.

Мама Алисы и Калина потеряли связь более 30 лет назад. Героиня пытается наладить свою жизнь, однако раскрывает тайны прошлого.

"Мелкий птенец": смотрите онлайн анонс сериала

"Белла Вита", 2026

Рейтинг IMDb: 5,9

Еще один украинский сериал, который вышел на экраны 14 февраля. Легкая романтическая история рассказывает о талантливом дизайнере, которую впутывают в аферу фиктивного брака. А все это происходит из-за одного бизнесмена, который очень хотел спасти свою репутацию и компанию.

Но рано или поздно все скрытое становится известным..

"Белла Вита": смотрите онлайн трейлер сериала

О каком новом сериале гудит сеть?