К теме Сколько серий во 2 сезоне "Просто Надежды" и чем завершился сериал: будет ли 3 сезон
"Вскрытие покажет", 2019 – 2016
Рейтинг IMDb: 6,5
Не так давно вышел в свет 5 сезон истории. Перед экранами лента собрала 1,22 миллиона зрителей за первые два эпизода.
"Вскрытие покажет" – это детектив о буднях судебно-медицинского бюро: каждой серии команда следователей и экспертов расследует сложное преступление. В центре сюжетов – судмедэксперт Яна Гончар, находящая доказательства убийств в телах жертв, ее напарник, следователь Олег Гончар и вся команда экспертов и криминалистов.
"Дело НБР", 2026
Рейтинг IMDb: 8,8
Это новый украинский детективный сериал, который состоит из 12 серий. Сюжет сериала разворачивается вокруг Коваля – принципиального и замкнутого следователя, для которого работа давно стала единственным смыслом жизни. Он ветеран войны, который возвращается с фронта и пытается снова найти свое призвание в гражданской жизни.
Но главный герой не может сидеть дома, поэтому возглавляет новое экспериментальное подразделение – НБР (Чрезвычайное бюро расследований).
"Мелкий птенец", 2026
Рейтинг IMDb: –
Алиса – главная героиня, которая имеет много планов на будущее. Одна измена любимого и начало полномасштабной войны все меняют. Девушка решает поехать в родной город ее мамы, где живет тетя Калина.
Мама Алисы и Калина потеряли связь более 30 лет назад. Героиня пытается наладить свою жизнь, однако раскрывает тайны прошлого.
"Белла Вита", 2026
Рейтинг IMDb: 5,9
Еще один украинский сериал, который вышел на экраны 14 февраля. Легкая романтическая история рассказывает о талантливом дизайнере, которую впутывают в аферу фиктивного брака. А все это происходит из-за одного бизнесмена, который очень хотел спасти свою репутацию и компанию.
Но рано или поздно все скрытое становится известным..
О каком новом сериале гудит сеть?
- Речь идет о сериале "Подмена", где главную роль сыграла Антонина Хижняк.
- Отзывы – разные: кто-то в восторге от сюжета и актерского состава, другие же критикуют создателей за музыкальное оформление и отмечают, что ожидали большего.
- Посмотреть сериал можно с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сейчас вышло только три эпизода.
- Сюжет разворачивается вокруг успешного киевского архитектора Екатерины, которая привыкла держать все под контролем. Однако в один момент она неожиданно теряет эту возможность. Ей звонит сестра-близняшка Ирина и заставляет уехать за границу.