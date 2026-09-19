Эти репортажи показывают, как специалисты ежедневно проводят операции под взрывами, разгадывают безнадежные медицинские загадки и борются за жизнь пациентов, несмотря на изнеможение и собственные жизненные драмы.

"Госпиталь"

Рейтинг IMDb – 7

События разворачиваются в начале большой войны в полевом госпитале у польской границы. Здесь бок о бок работают украинские медики и иностранные добровольцы, которые ежедневно спасают раненых военных и гражданских. Каждый эпизод показывает сложные диагнозы и трогательные человеческие судьбы, которые переплетаются прямо в палатах. Несмотря на ужасы, происходящие вокруг, в этих стенах всегда остается место для надежды, искренней поддержки и настоящей любви.

"Госпиталь": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: В издании "Детектор медиа" обозревательница Мария Спалек отмечает динамичный сюжет, актерскую игру и уместный оптимизм сериала при освещении щемящих историй войны. В то же время критик указывает на многочисленные медицинские ляпы и опасные советы по самолечению, которые превращают просветительскую драму в сомнительное руководство по народной медицине.

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"Женский доктор. Новая жизнь"

Рейтинг IMDb – 6,9

После российского обстрела и разрушения дома акушер-гинеколог Михаил Гончар уезжает из Северско-Донецка и поселяется с маленькой дочерью в столице. Мужчина устраивается в Киевский центр репродуктологии, где помогает беременным женщинам с самыми тяжелыми диагнозами. В больнице Михаил сразу сталкивается с напряженной обстановкой, завистью коллег и скрытыми интригами руководства. Несмотря на все вызовы военного времени, врач не изменяет своим принципам и каждый день борется за шанс на новую жизнь.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: На "Детекторе медиа" обозревательница Мария Спалек отмечает окончательный уход сериала с российского рынка, украинский язык, удачный юмор и чуткое отражение военных реалий сегодняшнего дня. В то же время обозревательница указывает на заметный самоплагиат в сценарии, ведь жизненная история нового главного героя почти полностью повторяет сюжетную линию персонажа из предыдущих сезонов.

"Дежурный врач"

Рейтинг IMDb – 6,0

В центре сюжета – четверо врачей, которые ежедневно спасают жизни своих пациентов. В больницу поступает все больше людей, нуждающихся в помощи. В каждой серии специалисты сталкиваются с самыми разными случаями – от обычных травм и несчастных случаев до редких заболеваний и критических состояний. Иногда врачи становятся свидетелями личных драм своих пациентов и даже могут принять участие в решении их проблем. Каждый из медиков сталкивается с новыми вызовами и принимает важные решения, от которых будет зависеть судьба пациентов. Прототипами главных героев стали реальные столичные врачи.

"Дежурный врач": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: На платформе "Кинориум" обозреватели хвалят сериал за легкую подачу и удачное сочетание жизненных историй пациентов с детективными элементами. В то же время проект критикуют за чрезмерную наивность и повторяемость сюжетов, а также за порой надуманные диалоги персонажей.

А для поклонников украинских исторических драм мы тоже уже подготовили особую подборку.