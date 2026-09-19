Ці стрічки показують, як фахівці щодня оперують під вибухами, розплутують безнадійні медичні загадки та борються за пацієнтів, попри виснаження й власні життєві драми.

"Шпиталь"

Рейтинг IMDb – 7

Події розгортаються на початку великої війни в польовому шпиталі біля польського кордону. Тут пліч-о-пліч працюють українські медики та закордонні добровольці, які щодня рятують поранених військових і цивільних. Кожен епізод показує складні діагнози та зворушливі людські долі, що переплітаються просто в палатах. Попри жахи, що відбуваються навколо, у цих стінах завжди залишається місце для надії, щирої підтримки та справжнього кохання.

"Шпиталь": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: У виданні "Детектор медіа" оглядачка Марія Спалєк відзначає динамічний сюжет, акторську гру та доречний оптимізм серіалу під час висвітлення щемливих історій війни. Водночас критикиня нарікає на численні медичні ляпи й небезпечні поради щодо самолікування, які перетворюють просвітницьку драму на сумнівний посібник з народної медицини.

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"Жіночий лікар. Нове життя"

Рейтинг IMDb – 6,9

Після російського обстрілу й руйнування дому акушер-гінеколог Михайло Гончар виїжджає з Сіверськодонецька та оселяється з маленькою донькою в столиці. Чоловік влаштовується до Київського центру репродуктології, де допомагає вагітним жінкам із найважчими діагнозами. У лікарні Михайло одразу стикається з напругою, заздрістю колег і прихованими інтригами керівництва. Попри всі виклики воєнного часу, лікар не зраджує власні принципи та щодня виборює шанси на нове життя.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: На "Детектор медіа" оглядачка Марія Спалєк відзначає остаточний відхід серіалу від російського ринку, органічну українську мову, вдалий гумор і чуйне відображення воєнних реалій сьогодення. Водночас критикиня вказує на помітний самоплагіат у сценарії, адже життєва історія нового головного героя майже повністю повторює арку персонажа з попередніх сезонів.

"Черговий лікар"

Рейтинг IMDb – 6,0

У центрі сюжету – чотири лікарі, які щодня рятують життя своїх пацієнтів. До госпіталю потрапляє все більше людей, які потребують допомоги. У кожній серії фахівці стикаються з різноманітними випадками – від звичайних травм і нещасних випадків до рідкісних хвороб і критичних станів. Інколи лікарі стають свідками особистих драм своїх пацієнтів та навіть можуть долучитися до розв'язання їх проблем. Кожен з медиків стикається з новими викликами й приймає важливі рішення, від яких залежатиме доля пацієнтів. Прототипами головних героїв стали реальні столичні лікарі.

"Черговий лікар": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: На платформі "Кіноріум" оглядачі хвалять серіал за легку подачу та вдале поєднання життєвих історій пацієнтів з детективними елементами. Водночас проєкту дорікають за надмірну наївність і повторюваність сюжетів, а також за часом штучні діалоги персонажів.

А для прихильників українських історичних драм ми вже теж підготували особливу добірку.