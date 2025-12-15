Забудьте о "Сватах": что посмотреть тем, кто был поклонником этого сериала

В свое время сериал "Сваты" был любимым среди многих зрителей. Однако сегодня его просмотр является абсолютно недопустимым для украинцев, в частности из-за присутствия актеров, которые поддерживают агрессора и российскую пропаганду и ряд других очевидных причин.

Зато можно выбрать для себя украинский сериал, в котором играют наши актеры, и который отмечается интересным сюжетом и отличным юмором. В материале 24 Канала выбирайте своего фаворита.

Какие украинские сериалы стоит посмотреть вместо "Сватов"?

"Домик на счастье"

Идеальным вариантом, который подарит лучшие и самые положительные эмоции, может стать украинский сериал "Домик на счастье".

Это комедийная лента, которая выходит с 2018 года. Проект быстро стал любимой историей многих украинских зрителей благодаря легкому сюжету, доброму юмору и ярким персонажам.

В первых сезонах сериала снималась Галина Безрук, которая сейчас проживает в России и строит свою карьеру там. В то же время сериал продолжают создавать с украинскими сознательными актерами, которые имеют четкую гражданскую позицию. Сейчас доступны шесть сезонов, а премьера седьмого анонсирована на 2026 год.

Зрители могут окунуться в историю о Максе и Маше, которые переезжают из Киева в деревню и пытаются строить новую жизнь. Перед ними возникает много испытаний, что создают забавные ситуации, знакомые каждому.

"Поймать Кайдаша"

Украинский сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из самых любимых среди зрителей. Многие до сих пор спрашивают, будет ли продолжение, хотя кинотворцы неоднократно заявляли, что сериал ограничится лишь одним сезоном из 12 эпизодов.

Ленту стоит посмотреть тем, кто ищет легкую комедийно-драматическую историю, ведь сюжет сосредотачивается на семье Кайдашей.

Режиссером проекта является Наталья Ворожбит, которая переосмыслила оригинальную версию Ивана Нечуя-Левицкого. В сценарии события происходят с 2000 по 2014 год, а также добавлено много новых сюжетных линий, которых нет в книге.

Главные роли в сериале исполнили Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина и другие украинские актеры. Если вы ищете сериал, который подарит самые положительные эмоции, "Поймать Кайдаша" точно будет беспроигрышным вариантом.