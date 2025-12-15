Натомість можна обрати для себе український серіал, у якому грають наші актори, і який відзначається цікавим сюжетом та відмінним гумором. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита.

Дивіться також Юлія Буйновська про сімейні свята: як відзначає Різдво та Новий рік зірка "Парочки слідчих"

Які українські серіали варто подивитись замість "Сватів"?

"Будиночок на щастя"

Ідеальним варіантом, який подарує найкращі та найпозитивніші емоції, може стати український серіал "Будиночок на щастя".

Це комедійна стрічка, яка виходить із 2018 року. Проєкт швидко став улюбленою історією багатьох українських глядачів завдяки легкому сюжету, доброму гумору та яскравим персонажам.

У перших сезонах серіалу знімалася Галина Безрук, яка наразі проживає в Росії та будує свою кар'єру там. Водночас серіал продовжують створювати з українськими свідомими акторами, які мають чітку громадянську позицію. Наразі доступні шість сезонів, а прем'єра сьомого анонсована на 2026 рік.

"Будиночок на щастя": дивіться онлайн 1 епізод 6 сезону

Глядачі можуть зануритися в історію про Макса та Машу, які переїжджають із Києва до села та намагаються будувати нове життя. Перед ними постає багато випробувань, що створюють кумедні ситуації, знайомі кожному.

Цікаво Гостросюжетний український серіал, який тримає в напрузі до самого фіналу

"Спіймати Кайдаша"

Український серіал "Спіймати Кайдаша" став одним із найулюбленіших серед глядачів. Багато хто досі запитує, чи буде продовження, хоча кінотворці неодноразово заявляли, що серіал обмежиться лише одним сезоном із 12 епізодів.

Стрічку варто переглянути тим, хто шукає легку комедійно-драматичну історію, адже сюжет зосереджується на сім'ї Кайдашів.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

Режисеркою проєкту є Наталка Ворожбит, яка переосмислила оригінальну версію Івана Нечуя-Левицького. У сценарії події відбуваються з 2000 по 2014 рік, а також додано багато нових сюжетних ліній, яких немає в книзі.

Головні ролі у серіалі виконали Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина та інші українські актори. Якщо ви шукаєте серіал, який подарує найпозитивніші емоції, "Спіймати Кайдаша" точно буде безпрограшним варіантом.