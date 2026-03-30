Не только "Парочка следователей": 3 детективных сериала, которые завоевали любовь украинцев
- Украинские детективные сериалы, такие как "Парочка следователей", "Следователь" и "Ключи от правды", стали популярными среди зрителей.
- "Парочка следователей" и "Следственная" имеют по 1 сезону и 16 серий, а "Ключи от правды" – 1 сезон и 24 серии.
В последнее время украинские детективные сериалы стали очень популярными среди зрителей. Они затягивают с первой серии и держат в напряжении до последней. Хочется поскорее узнать, чем закончится история.
Сегодня 24 Канал расскажет о детективных сериалах, которые обожают украинцы.
Какие детективные сериалы обожают украинцы?
"Парочка следователей"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Молодая следователь София только что устроилась на работу в обычный участок. Новый коллектив тепло встретил девушку, но судмедэксперт Паша сложно идет на контакт. Он закрытый и довольно высокомерный, хоть и настоящий профессионал в своем деле. Сначала между Софией и Пашей царит напряжение, но постепенно наступает взаимопонимание.
Кстати, недавно завершились съемки 2 сезона "Парочки следователей". Дату премьеры объявят позже.
"Парочка следователей": смотрите онлайн анонс сериала
"Следователь"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 16
- Рейтинг IMDb: –
Сюжет разворачивается вокруг майора Анастасии Ясинской. Она начинает возглавлять следственную группу, а коллегой главной героини становится капитан Кирилл Старлей. Теперь они работают вместе и расследуют самые запутанные дела. Постепенно отношения между Анастасией и Кириллом перерастают в нечто большее, чем рабочие.
"Следователь": смотрите онлайн анонс сериала
"Ключи от правды"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 24
- Рейтинг IMDb: 8.1/10
В сериале рассказывается о следователе Валерии. После того как ее брат погиб, главной героине приходится оставить службу. Женщина хочет раскрыть правду, поэтому начинает собственное расследование.
В ходе расследования Валерия устраивается на работу в престижный отель, который скрывает множество тайн. Она подвергает себя опасности, но одновременно находит любовь.
"Ключи от правды": смотрите онлайн анонс сериала
Какие украинские сериалы можно посмотреть за день?
"Белла Вита" – дизайнер свадебных платьев Вита Бондарчук заключает сделку с влиятельным бизнесменом Владиславом Сикорским. Она должна сыграть роль его невесты перед важными деловыми партнерами, однако игра затягивается. Чем закончится эта история?
"Тихая Нава" – молодой юрист Адам Юшкевич приезжает в городок Тихая Нава и оказывается в центре расследования ужасных преступлений – изнасилований и убийств. Главный герой, которого играет Александр Рудинский, вступает в борьбу с системой, которая пытается скрыть правду.