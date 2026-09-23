Что посмотреть вечером: 3 украинских сериала с интригами, преступлениями и драмой

Украинские сериалы уже давно перестали быть тем телевидением, которое случайно включила бабушка, а вы не успели убежать. Теперь здесь и загадочные убийства, и полиция на море, и семейные драмы такого масштаба, что психотерапевту работы хватило бы на несколько сезонов.

"24 Канал" подобрал три украинских сериала для вечера, когда хочется интриг, красивых героев и сюжетов, от которых хочется сказать: "Ну, еще одну серию – и спать".

"Следовательница"

Год: 2025

Жанр: детектив, драма

Ася Ясинская после десяти лет работы в правоохранительных органах переезжает в городок Травневое. Официально – чтобы работать следователем. Неофициально – чтобы разобраться в собственном прошлом и найти ответы по делу погибшего брата. А дальше все по законам хорошего теледетектива: новые преступления, старые тайны и личная жизнь, которая очень некстати решает напомнить о себе.

Что говорят зрители: сериал хвалят за Анастасию Цимбалару, юмор и "химию" между героями. В то же время некоторые жалуются на предсказуемость отдельных сюжетных ходов и недостаточную глубину второстепенных персонажей. "Кино 24" собрало отзывы зрителей, среди которых немало положительных.

"Следовательница": смотреть трейлер

"Морская полиция. Черноморск"

Год: 2022

Жанр: ироничный экшн-детектив, криминальный

Трое совершенно разных полицейских патрулируют побережье Черного моря. Вместо неторопливого созерцания волн их ждут браконьеры, контрабандисты, преступления и погони. Ведь, очевидно, спокойная работа у моря была бы слишком хорошим бонусом.

Что говорят зрители: в отзывах особенно хвалят харизматичных героев, легкость и атмосферу мирного приморского города. На MEGOGO сериал имеет внутреннюю оценку 7,4, а на украинском сайте отзывов зрители отмечают, что он легко смотрится и не дает заскучать.

"Морская полиция. Черноморск": смотреть трейлер

"Справедливость"

Год: 2023

Жанр: драма, мелодрама

Надя Матвиенко растет под тотальным контролем отца, который уже решил буквально все: как ей жить, кого любить и за кого выходить замуж. Звучит как забота, если убрать из нее примерно сто процентов заботы. Появление настоящей любви запускает цепь событий, последствия которых герои будут преодолевать годами. История разворачивается сразу в нескольких временных периодах.

Что говорят о сериале: обозреватели "Детектор медиа" выделяют прежде всего Анну Сагайдачную – ее игру называют одним из главных плюсов истории, хотя отдельные диалоги критикуют за чрезмерную "телевизионность". Зрительский рейтинг на Liveam составляет 8,5/10, так что любители большой мелодрамы сериал явно не обошли вниманием.

"Справедливость": смотреть трейлер

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