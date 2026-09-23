24 Канал зібрав три українські серіали для вечора, коли хочеться інтриг, красивих героїв і сюжетів із традиційним "ну ще одну серію – і спати".

"Слідча"

Рік: 2025

Жанр: детектив, драма

Ася Ясинська після десяти років роботи у правоохоронних органах переїжджає до містечка Травневе. Офіційно – працювати слідчою. Неофіційно – розібратися з власним минулим і знайти відповіді у справі загиблого брата. А далі все за законами хорошого теледетективу: нові злочини, старі таємниці й особисте життя, яке дуже невчасно вирішує нагадати про себе.

Що кажуть глядачі: серіал хвалять за Анастасію Цимбалару, гумор і "хімію" між героями. Водночас дехто нарікає на передбачуваність окремих сюжетних ходів і недостатню глибину другорядних персонажів. Кіно 24 зібрало реакції глядачів, серед яких чимало позитивних.

"Слідча": дивитись трейлер

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"Морська поліція. Чорноморськ"

Рік: 2022

Жанр: іронічний екшн-детектив, кримінальний

Троє абсолютно різних поліцейських патрулюють узбережжя Чорного моря. Замість неквапливого споглядання хвиль отримують браконьєрів, контрабандистів, злочини та погоні. Бо, очевидно, спокійна робота біля моря була б надто хорошим бонусом.

Що кажуть глядачі: у відгуках особливо хвалять харизматичних героїв, легкість та атмосферу мирного приморського міста. На MEGOGO серіал має внутрішню оцінку 7,4, а на українському сайті відгуків глядачі відзначають, що він легко дивиться і не дає нудьгувати.

"Морська поліція. Чорноморськ": дивитись трейлер

"Справедливість"

Рік: 2023

Жанр: драма, мелодрама

Надя Матвієнко виростає під тотальним контролем батька, який уже вирішив буквально все: як їй жити, кого кохати й за кого виходити заміж. Звучить як турбота, якщо прибрати з неї приблизно сто відсотків турботи. Поява справжнього кохання запускає ланцюг подій, наслідки яких герої розгрібатимуть роками. Історія розгортається одразу в кількох часових періодах.

Що кажуть про серіал: оглядачі Детектор медіа виділяють насамперед Анну Сагайдачну – її гру називають одним із головних плюсів історії, хоча окремі діалоги критикують за надмірну "телевізійність". Глядацький рейтинг на Liveam становить 8,5/10, тож любителі великої мелодрами серіал явно не проігнорували.

"Справедливість": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку українських серіалів - вони справді цікаві.