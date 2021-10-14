По сюжету фильма Михаил Цветков, которого и сыграл Виталий Салий, вместе с другими офицерами расследует убийство их товарища. Мужчины разгадывают тайну затонувшего корабля, на котором умерли их родители.

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Реакция сети

Лариса Ницой, украинская писательница, педагог и член Национального союза писателей Украины в фейсбуке осудила поступок актера и спросила не продешевил ли Салий, соглашаясь на роль.

Полный текст писательницы в фейсбуке:

Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?

Свеженький московский сериальчик "Бухта глубокая", премьера на московском ТВ 2021 года.

Прикольно)) Пока наши ребята в гребанных окопах сидят, пока враги заграбастали у нас украинские корабли, украинский актер Салий играет в московском сериале их военного доблестного морячка...

А у нас Виталий Салий до сих пор играет в театре на Левом берегу? Как у Гольдони "слуга двух хозяев", или как Фигаро здесь, Фигаро там? Или все уже, умерла так умерла?

Комментарии к посту госпожи Ларисы были крайне возмутительными. Украинцы осуждают не только факт участия в российской ленте, но и роль военного той страны, которая уже 8 год убивает его земляков:

"Не имеют люди некоторые ни совести, ни чести, ни достоинства. Тряпка, а не мужик";

"Какой из него офицер, даже киношный? Предатель!";

"Контра идет в наступление. Дальше будет еще хуже";

"Деньги не пахнут";

"Какой ужас. После такого он не украинец";

"Какаяразница рулит";

"Какое же беспринципное создание!";

"Как актер он не очень...не по чем скучать...а работы лишить!".

Реакция Виталия Салия

Салий не замедлил с фидбеком и ответил госпоже Ларисе, что всегда публично осуждает аннексию Крыма и войну на Донбассе, поэтому не снимается в фильмах, которые оправдывают войну на Востоке. Также актер подчеркнул, что он не является политиком и государственным служащим, а является "актером, который может надеть любую форму" и что часто летает в РФ. Комментарии к своему сообщению Салий отключил.

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Полный текст Виталия Салия в фейсбуке:

Госпожа Ницой (не буду позволять себе брать пример с вас и обращаться "Лариска"). Итак.

Во-первых. Все, кто со мной хоть немного знаком, знают, что я всегда публично осуждаю аннексию Украинского Крыма и войну, развязанную на Донбассе, именно поэтому я НЕ снимаюсь в фильмах, в которых сюжет, сценарий, конечный продукт, группа каким-то образом оправдывают войну на Востоке Украины, аннексию Крыма, пропагандируют пренебрежительное отношение к украинцам (или украинскому языку). Это условие моего сотрудничества с любым проектом.

Во-вторых. Телесериал, в котором я снялся, является по жанру детективом. Никакой антиукраинской, политической, прославляющей армии агрессора в нем нет и близко.

Более того, если бы вы немного хотели разобраться (хотя о чем это я), то увидели бы, что он сделан американской Sony Pictures, потом долго пролежал "на полке" из-за этого, и был раскритикован там как "снятый и спонсируемый Америкой". Сюжетная же линия очень проста – расследование.

В-третьих. Я не являюсь политиком, государственным служащим. Я даже не спортсмен. Моя профессия – актер, поэтому, ИГРАЯ роли, я могу надеть на себя форму хоть офицеров третьего рейха, врача, полицейского, священника, военного, пожарного, ниндзя, и хоть енота. Кого угодно. Может вас это удивит, но открою тайну – после этого актер не превращается на самом деле в своего персонажа. Это лишь бутафория. Надевая халат врача, я не даю клятву Гиппократа, надевая форму красного генерала, я не начинаю служить в войсках СССР и любить Ленина.

Главное в фильме – смысл и месседж, который он несет. Повторяю, жанр сериала – детектив.

И четвертое. Вы меня сравнили с Фигаро (кстати, написал это произведение Бомарше, а не Гольдони, вам, как писателю эта инфа может пригодиться). Что я "и здесь и там". И это правда. Да, я часто летаю в РФ. Потому что там живет часть моей семьи. А часть живет здесь. Так бывает. Не только у меня, но и в семьях сотен тысяч других украинцев. Это не делает нас "коллаборантами" и "предателями". Это не дает вам права унижать и заниматься "травлей".

Что известно об актере Виталии Салие