За сюжетом фільму Михайло Цвєтков, якого і зіграв Віталій Салій, разом з іншими офіцерами розслідує вбивство їхнього товариша. Чоловіки розгадують таємницю затонулого корабля, на якому померли їхні батьки.

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Реакція мережі

Лариса Ніцой, українська письменниця, педагогиня та членкиня Національної спілки письменників України у фейсбуці засудила вчинок актора і запитала чи не продешевив Салій, погоджуючись на роль.

Повний текст письменниці у фейсбуці:

Ну що, Віталька Салій, український акторе, погончики мокшанські не тиснуть? Хоч нормально платять? Не продешевив?

Свіженький московський серіальчик "Бухта глубокая", прем'єра на московському ТБ 2021 року.

Прикольно)) Поки наші хлопці в грьобаних окопах сидять, поки вороги заграбастали у нас українські кораблі, український актор Салій грає в московському серіалі їхнього військового доблесного морячка...

А в нас Віталій Салій і досі грає в театрі на Лівому березі? Як у Гольдоні "слуга двох господарів", або як Фігаро тут, Фігаро там? Чи все вже, умєрла так умєрла?

Коментарі до посту пані Лариси були вкрай обурливими. Українці засуджують не лише факт участі у російській стрічці, а й роль військового тої країни, яка вже 8 рік вбиває його земляків:

"Не мають люди деякі ні совісті, ні честі, ні гідності. Шмата, а не мужик";

"Який з нього офіцер, навіть кіношний? Зрадник!";

"Контра йде в наступ.Далі буде ще гірше";

"Гроші не пахнуть";

"Який жах. Після такого він не українець";

"Какаяразніца рулить";

"Яке ж безпринципне створіння!";

"Як актор він не дуже...нема за чим сумувати...а роботи позбавити!".

Реакція Віталія Салія

Салій не забарився з фідбеком і відповів пані Ларисі, що завжди публічно засуджує анексію Криму і війну на Донбасі, тому не знімається у фільмах, які виправдовують війну на Сході. Також актор наголосив, він не є політиком та державним службовцем, а є "актором, який може одягнути будь-яку форму" і що часто літає у РФ. Коментарі до свого допису Салій відключив.

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Повний текст Віталія Салія у фейсбуці:

Пані Ніцой (не буду дозволяти собі брати приклад з вас і звертатися "Лариско"). Отож.

По-перше. Всі, хто зі мною хоч трохи знайомий, знають, що я завжди публічно засуджую анексію Українського Криму і війну, розв’язану на Донбасі, саме тому я НЕ знімаюсь в фільмах в яких сюжет, сценарій, кінцевий продукт, група будь-яким чином виправдовують війну на сході України, анексію Криму, пропагують зневажливе ставлення до українців (чи української мови). Це умова моєї співпраці з будь-яким проєктом.

По-друге. Телесеріал, в якому я знявся, є за жанром детективом. Жодної антиукраїнської, політичної, прославляючої армії агресора в ньому не має і близько.

Більш того, якби ви трохи хотіли розібралися (хоча про що це я), то побачили б, що він зроблений американською Sony Pictures, потім довго пролежав "на полиці" через це, і був розкритикований там як "знятий і спонсорований Америкою". Сюжетна ж лінія дуже проста – розслідування.

По-третє. Я не є політиком, державним службовцем. Я навіть не спортсмен. Моя професія – актор, тому, ГРАЮЧИ ролі, я можу одягнути на себе форму хоч офіцерів третього рейху, лікаря, поліціянта, священника, військового, пожежника, ніндзя, та хоч єнота. Кого завгодно. Може вас це здивує, але відкрию таємницю – після цього актор не перетворюється насправді у свого персонажа. Це лише бутафорія. Одягаючи халат лікаря, я не даю клятву Гіппократа, одягаючи форму червоного генерала, я не починаю служити у військах СРСР і любити Леніна.

Головне у фільмі – сенс і меседж, який він несе. Повторюю, жанр серіалу – детектив.

І четверте. Ви мене порівняли з Фігаро (до речі, написав цей твір Бомарше, а не Гольдоні, вам, як письменниці ця інфа може стати у пригоді). Що я "і тут і там". І це правда. Так, я часто літаю у РФ. Бо там живе частина моєї сім‘ї. А частина живе тут. Так буває. Не тільки в мене, а і в сім’ях сотень тисяч інших українців. Це не робить нас "колаборантами" і "зрадниками". Це не дає вам права принижувати й займатися "цькуванням".

Що відомо про актора Віталія Салія