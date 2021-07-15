Украинский фильм о гимнастке с Майдана получил приз Каннского фестиваля
Источник:Variety
Французско-швейцарско-украинская комедийная драма "Ольга" Эли Граппа, которую показали в программе "Недели критики" во время 74-го Каннского кинофестиваля, получила приз сообщества писателей и композиторов SACD.
Премию SACD дают одному из семи художественных фильмов, участвующих в конкурсе. Автор-победитель будет награжден 5 000 евро. В состав жюри входят кинематографисты, которые являются членами совета директоров SACD.
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Сюжет фильма "Ольга"
В ленте речь идет о 15-летней гимнастке, которая разрывается между Швейцарией и Украиной. В рамках подготовки к Олимпийским играм девушка должна тренироваться к чемпионату Европы, когда ее мать, журналистка, освещает события Революции Достоинства 2013 – 2014.
В Швейцарии Ольга тренируется, чтобы выступить на Чемпионате Европы, но не от Украины, а от Швейцарии. Она получает швейцарское гражданство, чтобы выступать за швейцарскую команду, но сердцем и мыслями – в Киеве, где продолжается Революция достоинства.
Актерский состав фильма
- Все главные роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры – спортсмены;
- главную героиню Ольгу сыграла украинская гимнастка Анастасия Будяшкина.