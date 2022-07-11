Как сообщила пресс-служба кинофестиваля, в презентации OIFF WIP Selection приняли участие 8 проектов, которые находятся на завершающей стадии съемок или постпродакшн, произведенных в Украине или в копродукции с Украиной.

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"Ты – космос" Павла Острикова победил на Одесском международном кинофестивале в секции Work in Progress

Лучшим проектом жюри определили украинский Sci-Fi "Ты – космос" Павла Острикова. Фильм получил приз от Barrandov Studio в размере 10 тысяч евро.

"Мы очень благодарны жюри WIP и поддержке Barrandov Studio, и ОМКФ, благодаря которому украинские фильмы могли быть представлены на МКФ в Карловых Варах", – отметила продюсер фильма Анна Яценко.

У нас есть все шансы доделать фильмы, найти потенциальных партнеров и заявить об Украине. Жизнь продолжается и наша индустрия продолжает существовать, даже в эти трудные военные времена,

– отметила продюсер фильма Анна Яценко.

Что известно о картине

"Ты – космос" – полнометражный дебют режиссера и сценариста Павла Острикова, известного по короткометражным лентам "Откровение" "Голден лав", "Выпуск'97", "Mia Donna" и другие. Над сценарием нового фильма Павел Остриков работал с 2011 года.

В центре сюжета – космический дальнобойщик Андрея, единственного человека, выжившего после взрыва Земли. Однако позже на связь выходит француженка Катрин и Андрей делает все возможное, чтобы с ней встретиться. Через некоторое время герои влюбятся друг в друга.

Кстати говоря. Лента создается при поддержке Госкино Украины. Производитель – компания ForeFilms, соучредители которой Владимир и Анна Яценко выступили продюсерами фильма. В мае фильм "Ты – космос" получил награду First Cut Lab Award в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film.



"Ты – космос" / Фото из фейсбука U ARE the UNIVERSE