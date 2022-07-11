Як повідомила пресслужба кінофестивалю, у презентації OIFF WIP Selection взяли участь 8 проєктів, які знаходяться на завершальній стадії зйомок або постпродакшн, вироблені в Україні або в копродукції з Україною.

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"Ти – космос" Павла Острікова переміг на Одеському міжнародному кінофестивалі у секції Work in Progress

Найкращим проєктом журі визначили український Sci-Fi "Ти – космос" Павла Острікова. Фільм отримав приз від Barrandov Studio у розмірі 10 тисяч євро.

"Ми дуже вдячні журі WIP та підтримці Barrandov Studio, і ОМКФ, завдяки якому українські фільми мали змогу бути представленими на МКФ у Карлових Варах", – зазначила продюсерка фільму Анна Яценко.

Ми маємо всі шанси доробити фільми, знайти потенційних партнерів і заявити про Україну. Життя триває і наша індустрія продовжує існувати, навіть в ці важкі воєнні часи,

– зазначила продюсерка фільму Анна Яценко.

Що відомо про картину

"Ти – космос" – повнометражний дебют режисера і сценариста Павла Острікова, відомого за короткометражними стрічками "Одкровення" "Ґолден лав", "Випуск’97", "Mia Donna" та іншими. Над сценарієм нового фільму Павло Остріков працював з 2011 року.

У центрі сюжету – космічний далекобійник Андрія, єдину людину, яка вижила після вибуху Землі. Однак, пізніше на зв’язок виходить француженка Катрін і Андрій робить все можливе, щоб з нею зустрітися. Через деякий час герої закохаються одне в одного.

До речі. Стрічка створюється за підтримки Держкіно України. Виробник — компанія ForeFilms, співзасновники якої Володимир та Анна Яценко виступили продюсерами стрічки. У травні фільм "Ти – космос" отримав нагороду First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film.



"Ти – космос" / Фото з фейсбуку U ARE the UNIVERSE