Дебютний фільм "Ти – космос" (U are the Universe) українського режисера Павла Острікова став переможцем професійної секції Work in Progress Одеського міжнародного кінофестивалю. Через повномасштабну війну частина індустрійної секції ОМКФ пройшла на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.