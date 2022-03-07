Украинский кинорежиссер Михаил Ильенко вступил в ряды теробороны: красноречивое фото

Известные украинские актеры, режиссеры, знаменитости "кидают из рук" свои инструменты, берут оружие и идут ограждать родную землю. В ряды теробороны вступил также и Михаил Ильенко.

Кинорежиссер опубликовал в своем фейсбуке фото, где он вместе с коллегой, режиссером и преподавателем Андреем Иванюком. Они уверенно стоят и держат оружие.

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Два преподавателя Карпенко-Карого, два режиссера. Сначала я объяснял магистру Андрею Иванюку некоторые маленькие уловки профессии режиссера, теперь Андрей делится со мной своим полуторагодовалым опытом бойца АТО,

– написал Ильенко.



Андрей Иванюк и Михаил Ильенко в рядах терробороны / Фото из фейсбука Ильенко

Украинская армия – самая мощная в мире. Тероборона – несокрушимая. Уже 12-й день наши защитники и защитницы защищают Украину и, безусловно, всю Европу от наглого врага – России. Друзья Михаила Ильенко пожелали славы украинскому войску, а еще Божьей опеки:

"Слава Украине! Слава Украинской армии! Держимся, братия!";

"Спасибо! Пусть берегут вас ангелы-хранители, как и вы охраняете нас!";

"Спасибо вам! Обнимаем крепко! Береги вас Боже!";

"Низкий вам поклон. Все будет Украина!";

"Хорошие Воины, горжусь! Берегите себя, Защитники! Вместе мы сохраним Украину! Слава Героям! Слава Нации! Смерть мордорским оккупантам! Смерть!".

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Напомним, в ряды теробороны уже вступили:

Ахтем Сеитаблаев;

Алексей Тритенко;

Александр Положинский;

Тарас Тополя;

Фагот;

Андрей Хливнюк;

Олег Сенцов.



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