Один из самых новых украинских сериалов, обсуждение которого не утихают в сети: что это за лента
- Финал сериала "Любовь и пламя" вызвал обсуждение и увеличил уважение к работникам ГСЧС, многие зрители ждут второй сезон.
Сериал посмотрели почти 5 миллионов зрителей.
Хотя финал сериала "Любовь и пламя" уже состоялся, в Украине до сих пор не утихают обсуждения этой ленты. Ее называют лучшим сериалом сезона. Это история об отважных работниках ГСЧС, которые ежедневно рискуют собой, спасая других.
Сериал уже посмотрели почти 5 миллионов зрителей по всей Украине. Поэтому если вы до сих пор не видели этой киноистории – самое время наверстать. В материале Кино 24 мы собрали для вас искренние отзывы украинских зрителей после просмотра сериала.
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Сеть не утихает: почему стоит посмотреть сериал "Любовь и пламя"
После финала сериала "Любовь и пламя" многие украинцы начали относиться к работникам ГСЧС с еще большим уважением. Кроме того, многие спрашивают, когда выйдет второй сезон, ведь эта лента стала одной из лучших и самых успешных в сезоне.
Зрители активно комментируют игру актеров и режиссерский замысел – это один из тех сериалов, о которых почти не оставляют критики, зато выражают множество похвалы и благодарности.
Вот, что пишут украинцы:
- "Это действительно лучший сериал. Давно не испытывала таких эмоций во время просмотра. Ждем второй сезон!"
- "Спасибо за невероятно крутой продукт, который хочется пересматривать еще не один раз! Хотя я вообще не смотрела сериалы лет десять. Актеры, актрисы, сценарий, режиссура – высший уровень! Вы классные! Всем работникам ГСЧС – низкий поклон!"
- "Мой ребенок спрашивает, когда второй сезон?!"
- "После финала сериала такое ощущение, будто родные снова разъехались по миру после семейных праздников... Буду скучать. Спасибо за такие замечательные проекты!"
- "Незаконно просто снимать такой невероятный сериал! Восхищение и благодарность нашим украинским актерам!"
Среди критики, которую оставляют зрители, чаще всего звучит возмущение из-за отсутствия сериала в свободном доступе. Известно, что создатели публиковали новые серии только на платных платформах. Это связано с тем, что после премьеры сериала "Парочка следователей" некоторые пользователи незаконно распространяли эпизоды в телеграм-каналах.