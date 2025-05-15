Один из самых новых украинских сериалов, обсуждение которого не утихают в сети: что это за лента

Хотя финал сериала "Любовь и пламя" уже состоялся, в Украине до сих пор не утихают обсуждения этой ленты. Ее называют лучшим сериалом сезона. Это история об отважных работниках ГСЧС, которые ежедневно рискуют собой, спасая других.

Сериал уже посмотрели почти 5 миллионов зрителей по всей Украине. Поэтому если вы до сих пор не видели этой киноистории – самое время наверстать. В материале Кино 24 мы собрали для вас искренние отзывы украинских зрителей после просмотра сериала.

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Сеть не утихает: почему стоит посмотреть сериал "Любовь и пламя"

После финала сериала "Любовь и пламя" многие украинцы начали относиться к работникам ГСЧС с еще большим уважением. Кроме того, многие спрашивают, когда выйдет второй сезон, ведь эта лента стала одной из лучших и самых успешных в сезоне.

Зрители активно комментируют игру актеров и режиссерский замысел – это один из тех сериалов, о которых почти не оставляют критики, зато выражают множество похвалы и благодарности.

Вот, что пишут украинцы:

"Это действительно лучший сериал. Давно не испытывала таких эмоций во время просмотра. Ждем второй сезон!"

"Спасибо за невероятно крутой продукт, который хочется пересматривать еще не один раз! Хотя я вообще не смотрела сериалы лет десять. Актеры, актрисы, сценарий, режиссура – высший уровень! Вы классные! Всем работникам ГСЧС – низкий поклон!"

"Мой ребенок спрашивает, когда второй сезон?!"

"После финала сериала такое ощущение, будто родные снова разъехались по миру после семейных праздников... Буду скучать. Спасибо за такие замечательные проекты!"

"Незаконно просто снимать такой невероятный сериал! Восхищение и благодарность нашим украинским актерам!"

Среди критики, которую оставляют зрители, чаще всего звучит возмущение из-за отсутствия сериала в свободном доступе. Известно, что создатели публиковали новые серии только на платных платформах. Это связано с тем, что после премьеры сериала "Парочка следователей" некоторые пользователи незаконно распространяли эпизоды в телеграм-каналах.