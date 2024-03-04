Фильм "Дюна: Часть вторая" снимали на объективы украинской компании

Недавно состоялась громкая премьера фильма "Дюна: Часть вторая", который бьет все рекорды по кассовым сборам. Стало известно, что во время съемок ленты использовали линзы производства украинской компании IronGlass.

Представитель компании, которая изготовила эти объективы, Константин Гарькавый, поделился деталями того, как Украина присоединилась к созданию этой исторической ленты.

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"Дюну" снимали на украинские объективы: что известно

Константин Гарькавый рассказал, что во время съемок голливудского хита активно использовали объективы IronGlass x VLFV Lens Rehousing. Эта компания специализируется на реставрации винтажных линз, которые превращают в современные профессиональные устройства.

Это далеко не первое большое кино с участием наших линз, но оно стало настоящим испытательным полигоном для наших MKll железяк,

– рассказал Гарькавый.

Разработку корпуса и механики этих линз начали в 2021 году, и в начале 2022 года уже была изготовлена часть прототипов. Даже в условиях войны, команда IronGlass продолжала активно работать, и вовремя сумела изготовить объективы для главного оператора обоих фильмов "Дюна" – Грейга Фрейзера.

Несмотря на тяжелые времена команда продолжала работать, кто-то на местах, кто-то дистанционно из окопов. Я очень рад, что мы успели вовремя сделать предсерийные железки для Грейга Фрейзера, и он на полную использовал их на съемочной площадке,

– написал Константин.

Мужчина отметил, что технику, которую производит Украина оценили и не было никаких нареканий на механику и оптическую составляющую. И он невероятно гордится тем, что даже в сложные времена в состоянии войны украинцы могут делать качественный продукт мирового уровня и быть причастными к ярким кинособытиям.

Что известно о фильме "Дюна: Часть вторая"

"Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева – продолжение научно-фантастической истории о Поле Атриде по культовым романам писателя Фрэнка Герберта.

Работа над фильмом началась в 2021 году. Премьера была запланирована на конец 2023 года, но из-за забастовок в Голливуде выход ленты перенесли.

5 февраля 2024 года в Лондоне состоялась мировая премьера фильма "Дюна: Часть вторая". Дата выхода в Украине – 29 февраля 2024 года.

"Дюна: Часть вторая": смотрите онлайн трейлер фильма