Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице драмтеатра. Информацию о смерти подтвердила дочь актера Анна Присяжная, передает 24 Канал.

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Умер народный артист Украины Александр Якимчук

"Не хочется верить... Ваш последний спектакль "Век Иакова"... Ваша улыбка всегда будет жить в моем сердце...Вы были Великим Человеком! Почивайте с Богом", – написала дочь артиста.

Анна Присяжная / Фото со страницы актрисы

Коллектив театра выразил искренние соболезнования близким и родным, а также всем тем, кто знал этого светлого и ответственного человека.

Мы потеряли наставника, коллегу, вторую, часть семьи. Вынуждены признать, что продолжительная болезнь отняла у нас Александра Павловича Якимчука. Народный артист Украины отдал работе в Волынском облмуздрамтеатре более полувека, сыграл более 150 ролей, был артистом балета и драмы, автором либретто и стихов к спектаклям, художником-постановщиком, ассистентом, помощником режиссера, режиссером... Педагог, веду кино... Концерты, новогодние утренники, другие события... Он помогал во всем, потому что был таким человеком, который способен поддержать, дать мудрый совет и научить быть Человеком с большой буквы,

– написали на странице театра.

"Да здравствует любовь!" – сказал он на прощание в своей последней постановке.

Прощание с выдающимся волынянином началось 19 апреля в 10:00 в фойе театра (1 этаж). Панихида состоялась в 11:00. В 12.00 выезд на кладбище.

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