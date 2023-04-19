Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице драмтеатра. Информацию о смерти подтвердила дочь актера Анна Присяжная, передает 24 Канал.
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Умер народный артист Украины Александр Якимчук
"Не хочется верить... Ваш последний спектакль "Век Иакова"... Ваша улыбка всегда будет жить в моем сердце...Вы были Великим Человеком! Почивайте с Богом", – написала дочь артиста.
Анна Присяжная / Фото со страницы актрисы
Коллектив театра выразил искренние соболезнования близким и родным, а также всем тем, кто знал этого светлого и ответственного человека.
Мы потеряли наставника, коллегу, вторую, часть семьи. Вынуждены признать, что продолжительная болезнь отняла у нас Александра Павловича Якимчука. Народный артист Украины отдал работе в Волынском облмуздрамтеатре более полувека, сыграл более 150 ролей, был артистом балета и драмы, автором либретто и стихов к спектаклям, художником-постановщиком, ассистентом, помощником режиссера, режиссером... Педагог, веду кино... Концерты, новогодние утренники, другие события... Он помогал во всем, потому что был таким человеком, который способен поддержать, дать мудрый совет и научить быть Человеком с большой буквы,
– написали на странице театра.
"Да здравствует любовь!" – сказал он на прощание в своей последней постановке.
Лучшие роли Александра Якимчука
- Возной – "Наталка Полтавка"
- Захар – "Бабий бунт"
- Пестряк – "Конотопская ведьма"
- Марчело – "Страсти святого Микаэля"
- Сганарель – "Врач не по своей воле"
- Герострат – "Забыть Герострата"
- Мартин – "Рассветная фея"
- Дон Жуан – "Дон Жуан или любовь к геометрии"
- Мартин Боруля – "Мартын Боруля"
- Шмага – "Без вины виноваты"
- Печем - "Трехденежная опера"
- Дулиттл – "Моя очаровательная леди"
- Скворец – "Шельменко-денщик" Г. Квитки-Основьяненко,
- Кичатый – "Назар Стодоля" Т. Шевченко.