Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці драмтеатру. Інформацію про смерть також підтвердила донька актора Анна Присяжна.

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Помер народний артист України Олександр Якимчук

"Не хочеться вірити... Ваша остання вистава "Століття Якова"... Ваша усмішка завжди буде жити в моєму серці...Ви були Великою Людиною! Спочивайте з Богом", – написала дочка артиста.

Анна Присяжна / Фото зі сторінки акторки

Колектив театру висловив найщиріші співчуття близьким та рідним, а також усім тим, хто знав цю світлу та відповідальну людину.

Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї. Змушені визнати, що тривала хвороба відібрала у нас Олександра Павловича Якимчука. Народний артист України віддав роботі у Волинському облмуздрамтеатрі понад пів століття, зіграв більше, ніж 150 ролей, був артистом балету і драми, автором лібрето і віршів до вистав, художником-постановником, асистентом, помічником режисера, режисером... Педагог, ведучий, актор кіно... Концерти, новорічні ранки, інші події... Він допомагав у всьому, бо був такою людиною, яка здатна підтримати, дати мудру пораду й навчити бути Людиною з великої літери,

– написали на сторінці театру.

"Хай живе любов!", – сказав він на прощання у своїй останній постановці.

Прощання із видатним волинянином розпочалося 19 квітня о 10:00 у фоє театру (1 поверх). Панахида відбулася об 11:00. О 12:00 виїзд на кладовище.

Найкращі ролі Олександра Якимчука