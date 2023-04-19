Умер актер Александр Якимчук – последний раз сыграл в спектакле "Век Якова"

Отошел в зари народный артист Украины и актер Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко Александр Якимчук. Артиста не стало в возрасте 67 лет.

Трагическое известие сообщили на фейсбук-странице драмтеатра. Информацию о смерти подтвердила дочь актера Анна Присяжная, передает 24 Канал.

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Умер народный артист Украины Александр Якимчук

"Не хочется верить... Ваш последний спектакль "Век Иакова"... Ваша улыбка всегда будет жить в моем сердце...Вы были Великим Человеком! Почивайте с Богом", – написала дочь артиста.

Анна Присяжная / Фото со страницы актрисы

Коллектив театра выразил искренние соболезнования близким и родным, а также всем тем, кто знал этого светлого и ответственного человека.

Мы потеряли наставника, коллегу, вторую, часть семьи. Вынуждены признать, что продолжительная болезнь отняла у нас Александра Павловича Якимчука. Народный артист Украины отдал работе в Волынском облмуздрамтеатре более полувека, сыграл более 150 ролей, был артистом балета и драмы, автором либретто и стихов к спектаклям, художником-постановщиком, ассистентом, помощником режиссера, режиссером... Педагог, веду кино... Концерты, новогодние утренники, другие события... Он помогал во всем, потому что был таким человеком, который способен поддержать, дать мудрый совет и научить быть Человеком с большой буквы,

– написали на странице театра.

"Да здравствует любовь!" – сказал он на прощание в своей последней постановке.

Лучшие роли Александра Якимчука

Возной – "Наталка Полтавка"

Захар – "Бабий бунт"

Пестряк – "Конотопская ведьма"

Марчело – "Страсти святого Микаэля"

Сганарель – "Врач не по своей воле"

Герострат – "Забыть Герострата"

Мартин – "Рассветная фея"

Дон Жуан – "Дон Жуан или любовь к геометрии"

Мартин Боруля – "Мартын Боруля"

Шмага – "Без вины виноваты"

Печем - "Трехденежная опера"

Дулиттл – "Моя очаровательная леди"

Скворец – "Шельменко-денщик" Г. Квитки-Основьяненко,

Кичатый – "Назар Стодоля" Т. Шевченко.

Прощание с выдающимся волынянином началось 19 апреля в 10:00 в фойе театра (1 этаж). Панихида состоялась в 11:00. В 12.00 выезд на кладбище.