Актера не стало 1 мая 2025 года в результате тяжелой болезни. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Актер Чарли Скейлис умер: что известно

Американский актер Чарли Скейлис ушел из жизни 1 мая на 85-м году жизни после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

В некрологе отметили, что актер был наиболее известен прежде всего как муж, отец, дедушка, дядя и друг. В профессиональной жизни его назвали американским актером и бывшим бизнесменом, чья жизнь сочетала в себе профессиональные достижения, творческую страсть и искреннюю радость. Также подчеркнули, что его любимой аудиторией всегда была семья за обеденным столом.

Актер сыграл в двух самых известных сериалах HBO – "Провода" и "Клан Сопрано".

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После смерти Чарли Скейлиса остались его жена – Анджелина Скейлис, которую в некрологе назвали "настоящей любовью и радостью его жизни", а также пятеро детей: Чарльз Скейлис III, Анджелина Когут, Энтони Скейлис, Криста Энн Скейлис и Энн Мари Скейлис.