Актора не стало 1 травня 2025 року внаслідок важкої хвороби. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Актор Чарлі Скейліс помер: що відомо

Американський актор Чарлі Скейліс пішов із життя 1 травня на 85-му році життя після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера.

У некролозі зазначили, що актор був найбільш відомий передусім як чоловік, батько, дідусь, дядько та друг. У професійному житті його назвали американським актором і колишнім бізнесменом, чиє життя поєднувало в собі професійні досягнення, творчу пристрасть і щиру радість. Також підкреслили, що його улюбленою аудиторією завжди була родина за обіднім столом.

Актор зіграв у двох найвідоміших серіалах HBO – "Дроти" та "Клан Сопрано".

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Після смерті Чарлі Скейліса залишилися його дружина – Анджеліна Скейліс, яку в некролозі назвали "справжнім коханням та радістю його життя", а також п'ятеро дітей: Чарльз Скейліс III, Анджеліна Когут, Ентоні Скейліс, Кріста Енн Скейліс і Енн Марі Скейліс.