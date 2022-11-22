О смерти оскароносного продюсера сообщила его жена Карен. Она отметила, что Фредериксон мирно скончался в своем доме в Оклахома-Сити после борьбы с раком простаты.

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Умер Грей Фредериксон – что известно о продюсере "Крестного отца"

Продюсер родился в Оклахоме в 1937 году. Дебютировал в 1960-х годах в Италии. В 1966 году Грей работал над фильмом Серджо Леоне "Добрый, плохой, злой". Позже вернулся в США и начал сотрудничество с Фрэнсисом Фордом Копполой, в частности, над культовой лентой "Крестный отец". За этот фильм они получили Оскара на 47 церемонии вручения премии. Кроме того, его также номинировали на "Апокалипсис сегодня", Фредериксон получил премию Эмми за фильм "Мечта не маленькая: жизнь и наследие Роберта С. Кэрра" (2007 год).

Летом 2015 года Фредериксон создал новую форму кинематографического живого театрального искусства под названием "Дальнее видение" в постановке Фрэнсиса Форда Копполы.

20 ноября 2022 года продюсер покинул жену, сына Тайлера и дочь Келси.

Справочно. Культовая криминальная драма 1972 года режиссера Фрэнсиса Форда Копполы является экранизацией одноименного романа Марио Пьюзо. "Крестного отца" часто называют "лучшим фильмом всех времен", попавшим в бесчисленное количество рейтинговых списков. Картина получила три Оскара.

Недавно, в возрасте 82 года скончался знаменитый актер Джеймс Каан, большую популярность которому принес фильм "Крестный отец".