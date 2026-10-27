Умер известный украинский актер, снимавшийся вместе с Зеленским в сериале "Слуга народа"

В частности, актер снялся в комедийном сериале "Слуга народа" вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Коллеги из Киевского академического драматического театра на Печерске в фейсбуке первыми сообщили о непоправимой утрате.

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Умер Юрий Якуша – звезда сериала "Слуга народа"

Для них Юрий стал надежным партнером по сцене, настоящим другом и верным товарищем, который помогал создавать этот культурный центр с самого начала. Свой профессиональный путь будущий любимец публики начал на актерском курсе выдающегося педагога Николая Рушковского. Впоследствии именно эта талантливая молодежь под эгидой режиссера Александра Крыжановского заложила прочный фундамент для нового столичного театра и определила его основные идейные направления.

Миллионы украинцев запомнили артиста не только по глубоким драматическим спектаклям, но и по успешным ролям в кино. Юрий Якуша обладал уникальной харизмой, которая позволяла ему органично вживаться в самые разнообразные амплуа. Работа на одной съемочной площадке с известными юмористами лишь подчеркнула его многогранный талант.

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Коллеги вспоминают его как чрезвычайно эрудированную личность. Он обладал редким даром – рассказывать самые смешные вещи с абсолютно серьезным выражением лица, что всегда вызывало искренний смех за кулисами и рождало множество курьезных историй.

Смерть артиста оставила глубокий след в сердцах всех поклонников его творчества. Театральная семья потеряла важную частичку своей истории и светлой юности.

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Отдать последнюю дань уважения артисту поклонники смогут в родных для него стенах Театра на Печерске, который принимает зрителей в Киеве на улице Малой Шияновской, 5. Точную дату и время проведения траурной церемонии коллеги пообещали сообщить позже.

На днях также стало известно, что ушел из жизни народный артист Украины Федор Стригун – звезда фильма "Пропавшая грамота".