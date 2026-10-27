Помер відомий український актор, який знімався із Зеленським у "Слузі народу"

Зокрема, актор знявся у комедійному серіалі "Слуга народу" разом із нинішнім президентом України Володимиром Зеленським. Колеги з Київського академічного драматичного театру на Печерську у фейсбуці першими повідомили про непоправну втрату.

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Помер Юрій Якуша – зірка серіалу "Слуга народу"

Для них Юрій став надійним партнером на сцені, справжнім другом і вірним товаришем, який допомагав створювати цей культурний осередок від самого початку. Свій професійний шлях майбутній улюбленець публіки розпочав на акторському курсі видатного педагога Миколи Рушковського. Згодом саме ця талановита молодь під егідою режисера Олександра Крижанівського заклала міцний фундамент для нового столичного театру та визначила його головні ідейні напрями.

Мільйони українців запам'ятали митця не тільки за глибокими драматичними виставами, а й за успішними ролями у кіно. Юрій Якуша мав унікальну харизму, яка дозволяла йому органічно вживатися в найрізноманітніші амплуа. Робота на одному знімальному майданчику з відомими гумористами лише підкреслила його багатогранний хист.

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Колеги згадують чоловіка як надзвичайно ерудовану особистість. Він володів рідкісним даром – розповідати найкумедніші речі з абсолютно серйозним виразом обличчя, що завжди викликало щирий сміх за лаштунками та народжувало безліч курйозних історій.

Смерть артиста залишила глибокий слід у серцях усіх прихильників його творчості. Театральна родина втратила вагому частинку своєї історії та світлої юності.

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Віддати останню шану митцю шанувальники зможуть у рідних для нього стінах Театру на Печерську, який приймає глядачів у Києві на вулиці Малій Шияновській, 5. Точну дату та час проведення траурної церемонії колеги пообіцяли повідомити згодом.

Днями також стало відомо, що пішов з життя народний артист України Федір Стригун – зірка фільму "Пропала грамота".