На странице Полтавского академического областного театра кукол стало известно о трагическом известии. Узнайте больше об обстоятельствах смерти режиссера и получите подробности о его деятельности.

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Умер известный украинский режиссер Нико Лапунов

Ночью 4 июня сердце остановилось у главного режиссера Полтавского академического областного театра кукол, Нико Лапунова. Он был выдающимся режиссером, художником, сценографом, дизайнером и мастером, который собственноручно создавал декорации и куклы.

Трагическая весть всколыхнула сегодня наш театр. Этой ночью перестало биться сердце главного режиссера нашего театра Нико Лапунова. Гордимся, что довелось работать с Вами. Светлая и вечная память,

– написали на странице театра.

В сети о режиссере отзываются с большим теплом. Люди вспоминают его доброе сердце и чистые намерения во всем.

"Все, в своей короткой жизни, он делал азартно – готовя борщ для воинов ВСУ, выращивая цветы, играя со своими котами, ставя спектакли – все это было творчески и вдохновенно. Я мечтала приехать в Полтаву на его "Снежную королеву". Не сложилось. А еще он мечтал вернуться в свой Крым. Не сложилось. Мечтал о собственном домике, в котором будет его творческая мастерская. Не сложилось. Он ушел. Светлый, яркий, творческий человек. Горе", – написала Оксана Приходько.

Что стало причиной смерти Нико Лапунова

В конце мая Нико Лапунов был госпитализирован, а позже известил своих поклонников о проблемах с речью. Медицинский персонал не смог точно установить диагноз, поэтому режиссер обратился к своим поклонникам с просьбой о помощи в сборе средств на лечение.

Шесть дней назад Лапунов рассказывал о том, как медики борются с воспалением и отеком в его мозге, и отмечал то, что ежедневно ему устанавливают более 10 капельниц.