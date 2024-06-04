На сторінці Полтавського академічного обласного театру ляльок стало відомо про трагічну звістку. Дізнайтесь більше про обставини смерті режисера та отримайте подробиці про його діяльність.

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Помер відомий український режисер Ніко Лапунов

Уночі 4 червня серце зупинилося у головного режисера Полтавського академічного обласного театру ляльок, Ніко Лапунова. Він був видатним режисером, художником, сценографом, дизайнером та майстром, який власноруч створював декорації та ляльки.

Трагічна звістка сколихнула сьогодні наш театр. Цієї ночі перестало битися серце головного режисера нашого театру Ніко Лапунова. Пишаємося, що довелося працювати з Вами. Світла і вічна пам'ять,

– написали на сторінці театру.

У мережі про режисера відгукуються з неабияким теплом. Люди пригадують його добре серце та чисті наміри у всьому.

"Все, у своєму короткому житті, він робив азартно – готуючи борщ для воїнів ЗСУ, вирощуючи квіти, бавлячись зі своїми котами, ставлячи вистави – все це було творчо та натхненно. Я мріяла приїхати до Полтави на його "Снігову королеву". Не склалося. А ще він мріяв повернутися до свого Криму. Не склалося. Мріяв про власний будиночок, в якому буде його творча майстерня. Не склалося. Він пішов. Світла, яскрава, творча людина. Горе", – написала Оксана Приходько.

Що стало причиною смерті Ніко Лапунова

В кінці травня Ніко Лапунов був госпіталізований, а пізніше сповістив своїм прихильникам про проблеми з мовленням. Медичний персонал не зміг точно встановити діагноз, тому режисер звернувся до своїх шанувальників з проханням про допомогу у зборі коштів на лікування.

Шість днів тому Лапунов розповідав про те, як медики борються з запаленням та набряком у його мозку, і наголошував на тому, що щодня йому встановлюють понад 10 крапельниць.