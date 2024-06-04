Вона брала участь у численних постановках, які стали хітами. Її виступи на Бродвеї демонстрували її неймовірний талант і енергію, що завойовували серця глядачів.

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Дженіс Пейдж померла на 102-му році життя

Пейдж була однією з останніх представниць Золотого віку Голлівуду – періоду, який відзначався видатними фільмами та легендарними акторами. Її внесок у кіно та театр залишив незабутній слід у культурі.

Після завершення акторської кар'єри Дженіс Пейдж продовжувала надихати своїм життям і творчістю, залишаючи по собі багату спадщину. Її смерть – це втрата не тільки для світу кіно та театру, але й для всіх, хто захоплювався її роботою.

Що відомо про кар'єру акторки

Акторка підписала контракт із Warner Brothers. З того часу вона почала зніматися у кінофільмах. Першою стрічкою стала "Купаюча красуня" 1944 року. І вже через два роки Дженіс отримала свою першу головну роль.

Серед фільмів, у яких ви могли її побачити такою такі стрічки: "Гра в піжами", комедія "Доріс Дей, будь ласка, не їжте ромашки" та "Шовкові панчохи". Однак уже в 80 років Дженіс Пейдж завершила свою акторську кар'єру.