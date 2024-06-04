Она участвовала в многочисленных постановках, которые стали хитами. Ее выступления на Бродвее демонстрировали ее невероятный талант и энергию, что завоевывали сердца зрителей.

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Дженис Пейдж умерла на 102-м году жизни

Пейдж была одной из последних представительниц Золотого века Голливуда – периода, который отмечался выдающимися фильмами и легендарными актерами. Ее вклад в кино и театр оставил неизгладимый след в культуре.

После завершения актерской карьеры Дженис Пейдж продолжала вдохновлять своей жизнью и творчеством, оставляя после себя богатое наследие. Ее смерть – это потеря не только для мира кино и театра, но и для всех, кто восхищался ее работой.

Что известно о карьере актрисы

Актриса подписала контракт с Warner Brothers. С тех пор она начала сниматься в кинофильмах. Первой лентой стала "Купающаяся красавица" 1944 года. И уже через два года Дженис получила свою первую главную роль.

Среди фильмов, в которых вы могли ее увидеть такой такие ленты: "Игра в пижамы", комедия "Дорис Дэй, пожалуйста, не ешьте ромашки" и "Шелковые чулки". Однако уже в 80 лет Дженис Пейдж завершила свою актерскую карьеру.