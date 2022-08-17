Умер режиссер Вольфганг Петерсен, снявший "Трою" и "Идеальный шторм"

Ушел из жизни режиссер фильмов "Троя" и "Идеальный шторм" Вольфганг Петерсен. Знаменитого сценариста не стало в возрасте 81 года.

Петерсен скончался в Брентвуде на западе Лос-Анджелеса еще 12 августа, однако официально о его смерти сообщили вчера, 16 августа. Причиной смерти немецкого художника стал рак поджелудочной железы.

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Вольфганг Петерсен скончался: что известно

Режиссер таких фильмов, как "Подводная лодка", "Троя", "Идеальный шторм" родился в Нижней Саксонии в 1941 году. Вырос в Гамбурге и обучался в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине.

Несколько лет своей жизни, в частности с 1977 года, он посвятил пользовавшейся популярностью драматическому сериалу "Место преступления".

В 1977 году адаптировал автобиографический роман Александра Циглера об однополой любви – так появилась лента "Последствия", вызвавшая большой резонанс у зрителей.

Уже в 1981 году зрители увидели снятый на реальных событиях фильм "Подводная лодка". Лента получила множество одобрительных отзывов, ряд престижных наград и 6 раз была номинирована на Оскар. Главную роль в картине о Второй мировой войне исполнил немецкий актер Юрген Прохнов.

В 1984 году Вольфганг Петерсен снял легендарную "Бесконечную историю" по одноименному роману писателя Михаэля Энде. И в том же году из Германии режиссер переехал в Голливуд, где работал над такими проектами:

экранизацией романа Ясутаки Цуцуи Паприка, за которым вышло одноименное аниме,

снимал Клинта Иствуда;

выпустил блокбастеры "Идеальный шторм" (2000 год) с Джорджем Клуни и "Троя" (2004 год) с Брэдом Питтом.

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Последняя лента-ремейк Четверо против банка вышла в 2016 году. Для работы над ней Петерсен возвращался на родину и переосмыслил свою телевизионную комедию в 1976 году. Фильм, как и Подлодка, вышел на немецком.

Фильм "Четверо против банка" стал последним в творчестве Петерсена. Режиссер снял его в 2016 году. Чтобы работать над ней, режиссер вернулся на свою Родину и переосмыслил телевизионную комедию в 1976 году. За свою карьеру Петерсен получил целый ряд наград.

По словам его представителя, у Петерсена остались жена Мария-Антуанетта, сын Даниэль и двое внуков, которые до последнего момента были рядом с ним.



Вольфганг Петерсен скончался в США / Фото SifyNews