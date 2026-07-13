Звезда "Парка Юрского периода" Сэм Нил скончался после борьбы с тяжелой болезнью

Есть актеры, которых помнят по десяткам ролей. А есть Сэм Нилл – человек, который навсегда убедил целое поколение в том, что парк с динозаврами – это очень плохая бизнес-идея. Голливудская легенда скончалась в возрасте 78 лет.

Как пишет Variety, о смерти Сэма Нилла сообщили его родственники. Актер скончался 13 июля в Сиднее. По словам близких, это произошло внезапно и неожиданно. В то же время они подчеркнули, что на момент смерти Нилл находился в ремиссии после борьбы с редкой формой рака крови.

Карьера Сэма Нилла



Умер Сэм Нил. Фото: Jeff Vespa/WireImage



Хотя для большинства зрителей он навсегда останется доктором Аланом Грантом из "Парка Юрского периода", карьера Нилла длилась более полувека. Он снялся в фильмах "Пианино", "Охота за „Красным октябрем“", "Предзнаменование 3", а также в сериалах "Острые козырьки" и "Тюдоры".

Интересно, что в свое время именно Сэм Нилл обошел Харрисона Форда в борьбе за роль палеонтолога Алана Гранта. И, будем честны, сегодня уже сложно представить кого-то другого в широкополой шляпе, который с невозмутимым видом объясняет, почему с тираннозавром лучше не спорить.

Личная жизнь Сэма Нила

После съемок актер не спешил появляться в светских хрониках. Он занимался виноделием на собственной винодельне в Новой Зеландии, поддерживал природоохранные инициативы и в 2023 году выпустил автобиографию, которую написал после того, как узнал о своем диагнозе.

У Сэма Нила остались сын Тим, дочь Елена и шестеро внуков.

Напомним, что на днях скончался Питер Ван Норден, сыгравший в фильме "Полицейская академия".