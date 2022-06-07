Уроженец Бучи подарил Арнольду Шварценеггеру украинскую вышитую рубашку

Американскому актеру и бодибилдеру Арнольду Шварценеггеру подарили вышитую рубашку. Теперь голливудская звезда может появляться на публике в этноодежде от луцкого бренда Edelvika.

Вышиванку Арнольду подарил Влад Кабанец, уроженец Бучи. Он сам работал с легендой голливудского кино в его новом проекте, передает 24 канал.

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Арнольд Шварценеггер будет носить украинскую вышиванку

Как сообщает издание Бизнес.Район, изделие от волынского этнобренда Влад избрал сам. Парень отметил, что актеру очень нравятся белые рубашки, поэтому решил выбрать подобное. А вышиванка от Edelvika показалась ему очень качественной. И это не удивительно, в вышитой рубашке этого бренда красовалась и мать Илона Маска – Мэй Маск!

По словам Влада, Арнольд оценил подарок парня.

Угадай, кто теперь ходит в собственной вышиванке,

– Влад подписал фото в фейсбуке.



Арнольд Шварценеггер получил в подарок украинскую вышиванку / Фото из фейсбука Влада

Как отреагировала сеть

Под сообщением Влада написала Оксана Антонюк: "Вышитое настроение для легенды! Спасибо за выбор! Мы горды, что именно из Волыни поехала вышиванка для сильнейшего и непревзойденного!". Влад ответил, что актер долго рассматривал ее и она ему понравилась.



Реакция сети на подарок для Шварценеггера / Скриншот со страницы Влада

Другие пользователи фейсбука выразили свое восхищение: "Суперово", "Молодец", "Круто" и т.д.

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Напомним, в марте Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к российским солдатам. В своем ролике он пытался донести правду о войне в Украине, которую скрывает от них власть Кремля. Актер считает, что "происходят ужасающие события", которые от них скрывают и о которых им следует узнать. Кроме этого, Шварценеггер рассказал о любви русскому народу и назвал себя их старым другом.

Позже на его видеообращение отреагировал актер "Дизель Шоу" Крутоголов. Он указал на ошибку, которую допустил Арнольд во время своего обращения, назвав своего кумира Юрия Власова – россиянином.

Крутоголов записал видеообращение и объяснил, что Юрий Петрович Власов, известный тяжеловес, родился в украинском городе Макеевка, Донецкой области. Его поддержали подписчики, также заметившие чрезмерное внимание Шварценеггера к россиянам и захват ими.