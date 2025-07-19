Уже сегодня, 19 июля, состоится реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа, на который ждут миллионы. Накануне Кино 24 собрало одни из лучших фильмов о боях, которые смотрятся на одном дыхании и оставляют столько же эмоций, сколько и поединки украинского боксера.

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"Рокки"

Рядовой боксер Рокки Бальбоа днем работает рэкетиром на мафию, а вечером бьется в малоизвестных поединках. Жизнь мужчины меняется, когда он влюбляется в девушку, а в город приезжает звезда мирового бокса. Он хочет провести бой в Филадельфии и выбирает своим соперником Рокки, которого считает обычным любителем.

"Рокки": смотрите трейлер онлайн

"Крид: Наследие Рокки"

Это седьмая лента в серии "Рокки", где главный герой в последний раз возвращается в мир профессионального бокса. Он становится наставником и тренером сына Аполло Крида, своего первого серьезного соперника. Сначала потомок равнодушно относится к боксу, но впоследствии он все-таки продолжает путь своего отца.

"Крид: Наследие Рокки": смотрите трейлер онлайн

"Воин"

Лента рассказывает о двух братьях, которые со временем стали чужими людьми. Но их судьбы снова пересеклись на ринге. Старший брат нуждается в деньгах, потому что ему не удается обеспечивать семью на работе учителя. А младший надеется на помощь от отца-боксера. Только один станет победителем и получит деньги и славу.

"Воин": смотрите трейлер онлайн

"Левша"

Профессиональный боксер Билли Хоуп стал королем на ринге и познал признание, славу и звание чемпиона. Но время идет, и впоследствии о нем начинают забывать. К тому же беспокоят семейные трудности. В шаге от того, чтобы сдаться, Билли делает рывок ради своей дочери. И начинает тренироваться у Титуса Уиллса, чтобы вернуться на свой прежний уровень.

"Левша": смотрите трейлер онлайн

"Бешеный бык"

Боксер Джейк ЛаМотта имел нелегкий характер, зажигательный нрав и бешеный дух, за что он и получил соответствующее прозвище. Фильм построен как воспоминания постаревшего спортсмена. Он вспоминает о расцвете и завершении своей карьеры, конфликты с родным братом и отношения с женой.

"Бешеный бык": смотрите трейлер онлайн