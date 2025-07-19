Уже сьогодні, 19 липня, відбудеться реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа, на який чекають мільйони. Напередодні Кіно 24 зібрало одні з найкращих фільмів про бої, які дивляться на одному диханні та залишають стільки ж емоцій, скільки й поєдинки українського боксера.

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"Роккі"

Пересічний боксер Роккі Бальбоа вдень працює рекетиром на мафію, а ввечері б'ється у маловідомих поєдинках. Життя чоловіка змінюється, коли він закохується в дівчину, а до міста приїжджає зірка світового боксу. Він хоче провести бій у Філадельфії та обирає своїм суперником Роккі, якого вважає звичайним любителем.

"Роккі": дивіться трейлер онлайн

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа"

Це сьома стрічка у серії "Роккі", де головний герой востаннє повертається у світ професійного боксу. Він стає наставником та тренером сина Аполло Кріда, свого першого серйозного суперника. Спершу нащадок байдуже ставиться до боксу, але згодом він все-таки продовжує шлях свого батька.

"Крід: Спадок Роккі Бальбоа": дивіться трейлер онлайн

"Воїн"

Стрічка розповідає про двох братів, які з часом стали чужими людьми. Та їхні долі знову перетнулися на рингу. Старший брат потребує грошей, бо йому не вдається забезпечувати сім'ю на роботі вчителя. А молодший сподівається на допомогу від батька-боксера. Лише один стане переможцем та отримає гроші й славу.

"Воїн": дивіться трейлер онлайн

"Шульга"

Професійний боксер Біллі Гоуп став королем на ринзі та пізнав визнання, славу й звання чемпіона. Та час іде, і згодом про нього починають забувати. До того ж турбують сімейні труднощі. За крок до того, щоб здатися, Біллі робить ривок заради своєї доньки. Та починає тренуватися у Тітуса Віллса, щоб повернутися на свій попередній рівень.

"Шульга": дивіться трейлер онлайн

"Скажений бик"

Боксер Джейк ЛаМотта мав нелегкий характер, запальний норов і шалений дух, за що він й отримав відповідне прізвисько. Фільм побудований як спогади постарілого спортсмена. Він згадує про розквіт та завершення своєї кар'єри, конфлікти з рідним братом та стосунки з дружиною.

"Скажений бик": дивіться трейлер онлайн