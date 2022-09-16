"Клондайк" Марины Эр Горбач, "Цензорка" Петера Керекеша и "Видение бабочки" Максима Наконечного имеют уже международное признание, но их еще не видели в Украине. На Киевской неделе критики состоится их премьера.

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Украинские Гала-премьеры на Киевской неделе критики в 2022 году

Зрители Киевской недели критики первыми в стране увидят украинского претендента на выдвижение на премию Оскар в категории "Лучший международный художественный фильм". Картина "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач стала призером Санденса (украинская игровая картина впервые вошла в международный конкурс), Берлинале и ряда других мировых фестивалей. Лента рассказывает о событиях войны на Донбассе и супругах, ожидающих рождения ребенка, проживая вблизи места сбития самолета рейса MH17.

"Клондайк" 2022: смотрите трейлер

Также будет показана "Цензорка" – картина словацкого режиссера Петера Керекеша (копродукция Украины, Словакии и Чехии). Это история молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами. Мировая премьера состоялась на Венецийском международном кинофестивале, где картину отметили наградой за Лучший сценарий в конкурсной программе "Горизонты". На родине автора "Цензорку" признали Лучшим фильмом года и в целом отметили в четырех номинациях Национальной кинопремии "Солнце в сетке" (Slnko v sieti).



Кадр из фильма "Цензорка" / Кинориум

Еще одна лента в программе - "Видение бабочки" – военная драма режиссера Максима Наконечного, участница программы "Особый взгляд" нынешнего Каннского кинофестиваля. Главную героиню, украинскую военную с позывным "Бабочка", освобождают из плена так называемой "ДНР" на условиях обмена. Она воссоединяется с семьей, но дома узнает, что беременна от изнасилования своим смотрителем.

Постер фильма "Видение бабочки" / Фото предоставлено пресс-службой ленты

На фестивале действует система абонементов, их стоимость по ранней цене – 500 (дневной) и 800 (полный) гривен. Продажа уже открыта на сайте фестиваля. Количество абонементов по ранней цене ограничено.

Напомним, программа Киевской недели критики будет состоять из пяти секций. Кроме программы "Украинские Гала-премьеры" уже объявлена ретроспективная программа "История украинской комедии", созданная совместно с Довженко-Центром. Также на фестивале будет показана международная программа с хитами главных мировых кинофестивалей, тематическая ретроспектива культовой киноклассики и программа "Фокус" (подборка новых картин из Украины и другой фокусной страны, сформированная селективной комиссией кинокритиков обеих стран). Традиционно в рамках события состоится награждение премией "Киноколо", которая в 2022 году отметит свой первый юбилей.

Шестая Киевская неделя критики продлится с 20 по 26 октября 2022 года в кинотеатре "Жовтень".