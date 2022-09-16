"Клондайк" Марини Ер Горбач, "Цензорка" Петера Керекеша та "Бачення метелика" Максима Наконечного мають уже міжнародне визнання, але їх ще не бачили в Україні. На Київському тижні критики відбудеться їхня прем’єра.

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Українські Ґала-прем’єри на Київському тижні критики у 2022 році

Глядачі Київського тижня критики першими в країні побачать українського претендента на висування на премію Оскар у категорії "Найкращий міжнародний художній фільм". Картина "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач стала призеркою Санденсу (українська ігрова картина вперше увійшла в міжнародний конкурс), Берлінале та низки інших світових фестивалів. Стрічка розповідає про події війни на Донбасі та подружжя, яке чекає народження дитини, мешкаючи поблизу місця збиття літака рейсу MH17.

"Клондайк" 2022: дивіться трейлер

Також буде показана "Цензорка" — картина словацького режисера Петера Керекеша (копродукція України, Словаччини та Чехії). Це історія молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками. Світова прем’єра відбулася на тогорічному Венеційському міжнародному кінофестивалі, де картину відзначили нагородою за Найкращий сценарій у конкурсній програмі "Горизонти". На батьківщині автора "Цензорку" визнали Найкращим фільмом року та загалом відзначили в чотирьох номінаціях Національної кінопремії "Сонце в сітці" (Slnko v sieti).



Кадр з фільму "Цензорка" / Кіноріум

Ще одна стрічка в програмі — "Бачення метелика" — воєнна драма режисера Максима Наконечного, учасниця програми "Особливий погляд" цьогорічного Каннського кінофестивалю. Головну героїню, українську військову з позивним "Метелик", звільняють із полону так званої "ДНР" на умовах обміну. Вона возз’єднується з сім’єю, але вдома дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем.

Постер фільму "Бачення метелика" / Фото надане пресслужбою стрічки

На фестивалі діє система абонементів, їхня вартість за ранньою ціною — 500 (денний) та 800 (повний) гривень. Продаж вже відкритий на сайті фестивалю. Кількість абонементів за ранньою ціною обмежена.

Нагадаємо, програма Київського тижня критики складатиметься з п’яти секцій. Окрім програми "Українські Ґала-прем’єри", вже оголошена ретроспективна програма "Історія української комедії", створена спільно з Довженко-Центром. Також на фестивалі покажуть міжнародну програму з гітами головних світових кінофестивалів, тематичну ретроспективу культової кінокласики та програму "Фокус" (добірка нових картин з України та іншої фокусної країни, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн). Традиційно в межах події відбудеться нагородження премією "Кіноколо", яка у 2022 році відзначить свій перший ювілей.

Шостий Київський тиждень критики триватиме з 20 до 26 жовтня 2022 року в кінотеатрі "Жовтень".