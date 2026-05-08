5 причин, почему каждый украинец обязательно должен увидеть новый фильм "Уставшие"

7 мая в прокат вышла новая психологическая драма "Уставшие" режиссера Юрия Дуная. Это важная история о том, как военные, возвращаясь с войны, учатся жить не только с телесными, но и с душевными ранами.

Накануне премьеры 24 Канал пообщался с режиссером о том, почему он выбрал для дебютного полнометражного фильма именно такую тему и почему этот фильм точно должен увидеть каждый украинец.

К теме Новейший украинский фильм с глубокими смыслами, который никого не оставит равнодушным

Почему каждый украинец должен увидеть фильм "Уставшие"?

Важность и актуальность темы

Юрий создавал этот фильм в сотрудничестве с женой Соломией Томащук, которая является автором сценария. На специальном показе во Львове режиссер признался, что идея фильма возникла в автобусе, когда он с женой случайно услышал историю двух ветеранов. Сначала ее воплотили в короткометражке "Поломанные", а уже потом Соломия написала сценарий к полнометражной ленте, в которой продолжается исследование темы ПТСР и жизни после травмы.

Это был не столько выбор темы, сколько внутренняя необходимость. Хотелось говорить о том, что болит – без пафоса и честно. Для дебюта это рискованно, но иначе я не видел,

– говорит Юрий о теме фильма.

Для режиссера это очень личное кино, хотя оно не о конкретных событиях из его жизни. У Любы и Андрея (главных героев) есть много из того, что Юрий видел в людях рядом – в разговорах, молчании, реакциях. Это скорее собранный опыт наблюдения, чем автобиография.

"Уставшие": смотрите онлайн трейлер фильма

Последствия войны, которые не видны сразу

Фильм "Утомленные" сфокусирован на "невидимых ранах" войны. О видимых ранах говорят все, их сложно не заметить. А вот внутренние часто остаются без внимания, хотя разрушают не меньше.

Мне хотелось сфокусироваться именно на том, что происходит после – когда тишина громче взрывов,

– подчеркивает Дунай.

"Уставшие" – не о войне как событии, а о ее последствиях в человеке. Это более интимная история, без героизации или экшена – скорее о хрупкости.



Валерия Ходос в "Уставших" / Кадр из фильма

Военные и ветераны в кадре

Все чаще к фильмам о войне приобщают военнослужащих и ветеранов, которые по собственному опыту знают, что приходится переживать на фронте и после возвращения к гражданской жизни. В "Уставших" также видим современных героев. Юрий признается, что их присутствие на съемочной площадке очень меняла атмосферу – добавляла честности, иногда даже напряжения.

Они не позволяли нам сыграть что-то неправдиво, и это было чрезвычайно ценно. Часто достаточно было одной их реакции, чтобы мы переосмыслили сцену,

– говорит режиссер.

Дунай отмечает, что важно привлекать ветеранов и военных к культурным проектам, потому что это способ вернуть голос тем, кто имеет что сказать, но не всегда имеет для этого платформу. И одновременно – это возможность для общества лучше понять их опыт. Кино здесь работает как мост.

Дмитрий Сова, Валерия Ходос и Ирма Витовская в главных ролях

Роль Андрея сыграл Дмитрий Сова, который является действующим военнослужащим. Он появляется в кадре вместе с Валерией Ходос и их тандем точно не оставит равнодушным ни одного зрителя. В интервью 24 Канала Валерия рассказывала, что перед съемками были волнения, но впоследствии она поняла, что Дмитрий настолько искренний и открытый, что этой открытости хватило на них обоих.

В этой истории очень важно доверие, простота и открытость, и именно он помог это создать между нами,

– отмечала актриса.

Также в кадре появляется непревзойденная Ирма Витовская, которая играет подругу Любы. Ее игра также пронимает до мурашек.

Режиссер признался, что работать с такими актерами – это большая удача. Они очень точно чувствовали материал, приносили в роли много собственного опыта. И самое важное – они не боялись тишины и недосказанности.

Режиссер уже имеет военный опыт

В июне 2025 года Юрий Дунай присоединился к Вооруженным Силам Украины. Он признается, что военный опыт, который теперь имеет, сильно изменил фокус. Исчезло желание что-то украшать или придумывать лишнее – хочется максимальной честности. И одновременно появилось понимание, что кино сейчас – это не просто искусство, а еще и ответственность.

Можно еще долго рассказывать о "Уставшие", важность таких проектов, но стоит все-таки посмотреть фильм и понять, с какими душевными переживаниями возвращаются наши защитники домой. Потому что когда мы видим военного без телесных травм, это вовсе не означает, что он вернулся с войны здоровым. Иногда внутренние травмы мучают гораздо больше физической боли.