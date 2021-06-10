Дженнифер Энистон порадовала фанатов появлением в тизере продолжения сериала The Morning Show

Звезда сериала "Друзья" готовится к возвращению на экраны в роли известной журналистки Алекс Леви во втором сезоне сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show). Премьера продолжения успешного проекта состоится на Apple TV осенью 2021 года.

Стриминговый сервис Apple TV впервые выпустил трейлер с анонсами новых проектов, в одном из которых зрители узнали героиню Дженнифер Энистон. Поклонники сериала уже больше года ждут продолжения сериала, съемки которого были приостановлены в связи с пандемией COVID-19.

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В январе 2021 года актриса опубликовала в своем инстаграме фотографии со своим стилистом Крисом Макмилланом. На фото они позируют в гримерке актрисы. В подписи к этим фото Дженнифер сообщила, что они наконец вернулись к съемкам второго сезона шоу.

Премьера первого сезона сериала состоялась 1 ноября 2019 года.

Что показали в тизере The Morning Show

Зрители могут поймать всего лишь несколько коротких интригующих кадров. На одном из них мы увидели Дженнифер в образе Алекс Леви, которая радуется сияющему снегу. На другом кадре – Риз Уизерспун, играющая коллегу героини Дженнифер Брэдли Джексон, задумчиво лежит на кровати.

Искру интриги в тизере будущего проекта добавил кадр, где президент телеканала Кори Эллисон (Билли Крудап) обращается к Алекс со словами: "Я умоляю тебя вернуться ко мне", – анонсируя возможное возобновление их сотрудничества.



Кадр из тизера второго сезона "Утреннего шоу" / Скриншот

Что рассказывает сюжет первого сезона Morning Show

Сериал предлагает зрителю историю о ведущей "Утреннего шоу" Алекс Леви (Дженифер Энистон). Тележурналистка неожиданно узнает, что ее коллега Митч (Стив Карелл), с которым она вместе работала 15 лет, был обвинен в сексуальных домогательствах и уволен с работы. В попытках спасти шоу продюсеры берут на работу молодую журналистку без опыта телеэфира – Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Между Леви и Джексон начинается соперничество, которое приводит к невероятной химии (то бишь дружбе) на экране.

"Утреннее шоу" 2021: смотрите тизер сериала

Первый сезон "Утреннего шоу" был номинирован на "Золотой глобус", а также получил премии SAG Awards и Critics' Choice Television Award.