Не только "Оселя зла": 5 классных фильмов для поклонников зомби-экшена

Сейчас все снова сходят с ума от "Дома зла" – новой экранизации культовой франшизы от режиссера фильма "Варвара" Зака Креггера уже вышла в кинотеатрах и вернула моду на зомби, вирусы и людей, которым очень не стоило открывать двери секретной лаборатории.

Если после просмотра вам тоже захотелось еще немного апокалипсиса, мутантов и героев, у которых день сложился просто катастрофически, – далеко ходить не нужно. 24 Канал собрал 5 филь фильмов на вечер в в духе "Оселя зла", которые точно стоит добавить в список.

"Рассвет мертвецов", 2004

Жанр: ужасы, экшен, зомби

IMDb: 7,2

После вспышки неизвестной заразы Америка буквально за несколько часов превращается в шведский стол для зомби. Группа выживших прячется в торговом центре, но, как мы знаем из хорроров, запереть двери – еще не значит решить проблему.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 77%. Там картину называют динамичной, жестокой и на удивление удачной новой версией классики Джорджа Ромеро.

"Рассвет мертвецов": смотреть трейлер

"Поезд в Пусан", 2016

Жанр: ужасы, триллер, экшен

IMDb: 7,6

Отец с маленькой дочерью садится на скоростной поезд до Пусана именно в тот момент, когда Южную Корею охватывает зомби-эпидемия. Выйти на следующей станции и вызвать такси, к сожалению, не вариант.

Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили не только бешеной темп и экшен, но и персонажей, и социальный подтекст.

"Поезд в Пусан": смотреть трейлер

"Оверлорд", 2018

Жанр: ужасы, фантастика, военный экшен

IMDb: 6,6

Накануне высадки в Нормандии американские солдаты попадают в французскую деревушку и находят секретную нацистскую лабораторию. А там – эксперименты над людьми, мутанты и все то, после чего стандартное военное задание уже кажется приятной прогулкой.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 82%. Критики называют его смесью военной драмы, зомби-триллера и кровавого B-movie, которая удивительным образом работает.

"Оверлорд": смотреть трейлер

"Doom", 2005

Жанр: фантастика, боевик, ужасы

IMDb: 5,2

Спецотряд отправляют на исследовательскую базу на Марсе, где что-то пошло совершенно не по плану. Генетические эксперименты породили монстров, связь потеряна, а среди героев – Карл Урбан и Дуэйн Джонсон.

Что говорят критики: они , мягко говоря, не оценили фильм и дали ему всего 18% на Rotten Tomatoes. Главная претензия: фанатам игры понравятся отсылки и экшен, но сюжету и оригинальности откровенно не хватает.

"Doom": смотреть трейлер

"Земля мертвых", 2005

Жанр: ужасы, фантастика

IMDb: 6,2

Мир уже проиграл зомби-апокалипсису, а выжившие заперлись в хорошо защищенном городе. Есть только одна маленькая проблема: мертвецы начинают учиться, думать и адаптироваться. Потому что обычных зомби человечеству, очевидно, было мало.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 75%. Критики отмечали, что это не лучшая работа Джорджа Ромеро, зато крови, зомби и фирменного социального подтекста здесь более чем достаточно.

"Земля мертвых": смотреть трейлер

Ну и закрепите весь эффект подборкой триллеров, от которых мурашки по телу бегут целыми стаями.