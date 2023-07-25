В своем инстаграме Ада Роговцева показала, какие подарки получила от главнокомандующего. Актриса сказала, что чувствует себя счастливой после этого.
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Хвастаться плохо, но я сейчас хвастаюсь. Передо мной подарки от Валерия Федоровича Залужного. Это бесценный флаг с его подписью. А главное, здесь есть записка. Его рукой написаны добрые слова, которые касаются не только меня, а всех нас, кто верит в победу и кто верит в то, что Валерий Федорович сможет нас защитить,
– сказала она.
"Я под защитой Залужного, мы все под его защитой. Верю в нашу победу. Слава Украине! Героям слава", – подытожила актриса.
Ада Роговцева показала подарки от Валерия Залужного: смотрите видео
Реакция сети
- "Ада Роговцева, Валерий Залужный – это легендарные люди! На таких настоящих, искренних и чистых украинцах держится Украина. Это душа Украины!";
- "Я так радуюсь за вас, Адо Николаевна, что вас поздравил господин Залужный! Когда смотрела видео, я вместе с вами была на седьмом небе от счастья!";
- "Ада Николаевна, вы гордость страны. Спасибо, что вы являетесь таким человеком, что слова ваши дают силу, надежду";
- "Я радуюсь вместе с вами за подарки от Валерия Залужного! Верю в Победу! Украинцы невероятны!";
- "Эмоции зашкаливают от таких личностей".