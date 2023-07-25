У своєму інстаграмі Ада Роговцева показала, які подарунки отримала від головнокомандувача. Актриса сказала, що почувається щасливою після цього.
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Хизуватися погано, але я зараз хизуюся. Переді мною подарунки від Валерія Федоровича Залужного. Це безцінний прапор із його підписом. А, головне, тут є записка. Його рукою написані добрі слова, які стосуються не тільки мене, а всіх нас, хто вірить у перемогу і хто вірить у те, що Валерій Федорович зможе нас захистити,
– сказала вона.
"Я під захистом Залужного, ми всі під його захистом. Вірю в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава", – підсумувала актриса.
Ада Роговцева показала подарунки від Валерія Залужного: дивіться відео
Реакція мережі
- "Ада Роговцева, Валерій Залужний – це легендарні люди! На таких справжніх, щирих та чистих українцях тримається Україна. Це душа України!";
- "Я так радію за вас, Адо Миколаївно, що вас привітав пан Залужний! Коли дивилась відео, я разом з вами була на сьомому небі від щастя!";
- "Ада Миколаївна, ви гордість країни. Дякую, що ви є такою людиною, що слова ваші дають силу, надію";
- "Я радію разом з вами за подарунки від Валерія Залужного! Вірю в Перемогу! Українці неймовірні!";
- "Емоції зашкалюють від таких особистостей".