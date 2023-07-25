"Я под защитой Залужного": 86-летняя Ада Роговцева похвасталась подарками от генерала

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева праздновала свой день рождения 16 июля. Она получила немало поздравлений от украинцев, а также звезду поздравил Валерий Залужный.

В своем инстаграме Ада Роговцева показала, какие подарки получила от главнокомандующего. Актриса сказала, что чувствует себя счастливой после этого.

Смотрите также "Ситуация – пи*дец": Цымбалюк раскритиковал сериал "Ингулец", но вступился на Горбунова

Хвастаться плохо, но я сейчас хвастаюсь. Передо мной подарки от Валерия Федоровича Залужного. Это бесценный флаг с его подписью. А главное, здесь есть записка. Его рукой написаны добрые слова, которые касаются не только меня, а всех нас, кто верит в победу и кто верит в то, что Валерий Федорович сможет нас защитить,

– сказала она.

"Я под защитой Залужного, мы все под его защитой. Верю в нашу победу. Слава Украине! Героям слава", – подытожила актриса.

Ада Роговцева показала подарки от Валерия Залужного: смотрите видео

Реакция сети